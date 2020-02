Reveló como evitó que la violaran a los 16 y defendió a Juan Darthés

En el marco de la denuncia que hizo Thelma Fardín hacia Juan Darthés quien habría abusado de ella en el medio de una gira de Patito Feo, se generó una gran polémica en la sociedad sobre el tema. El mundo artístico no se quedó atrás y hubo cientos de actores, bailarines y famosos que hablaron del tema. La más reciente fue María Rosa Fugazot quien en el medio de su descargo sobre el tema, confesó también un crudo relato que vivió ella en su adolescencia.

“Si ahora los actores dejaron de defenderlo es un problema de ellos. Yo hasta que la Justicia no me indique lo contrario no voy a cambiar de opinión. A Darthés lo conozco desde los veintipico de él. Tengo un buen concepto suyo y de su familia. No lo veo en una bajeza semejante. Elijo creer en lo que él dijo. A ellas no las conozco y no tengo ninguna prueba en la mano como para defender a ninguna de las dos partes”, exclamó.

En el descargo, la mujer agregó: “Cuando vos tenés un dolor tremendo no salís maquillado y pintado como una puerta a hacer un reportaje. Estás llorando en un rincón”.

No obstante, un momento insólito ocurrió en la entrevista, la actriz confesó un hecho de violencia que vivió cuando tenía 16 años: “Esto nunca lo conté: a los 16 años casi me violaron y no pudieron porque yo era acróbata y cerré las piernas de una manera que no pudieron violarme. Hoy todavía con 77 años bromeo con mi hijo, trabo las piernas y él con el codo no puede entrar. Sé lo que se siente, y eso que no llegaron a violarme. Sé de la sensación de espanto y de asco que se siente internamente”, manifestó, justificando que ella no podría haber ido a ningún festejo horas después del episodio, como sí hizo Thelma.

Finalmente sostuvo: “Yo no cuestiono a nadie. Pero si te violan a las ocho de la noche, no te vas a festejar un cumpleaños a la medianoche a cagarte de risa. Te lo digo como mujer porque yo lo pasé, y eso que no llegaron a violarme. Hasta que la Justicia no lo confirme, y me digan cómo lo saben nueve años después, no lo creo”.