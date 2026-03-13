Uno Santa Fe | Santa Fe | ataques

Tras el aumento de ataques, la ciudad de Santa Fe empezará a identificar con chips a perros peligrosos

El municipio lanzó el Programa Huellas, que incluye registro obligatorio, capacitación para dueños y control de vacunas para prevenir mordeduras

13 de marzo 2026 · 07:52hs
La Municipalidad de Santa Fe, a través del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), lanzó el Programa Huellas, una propuesta pensada para fortalecer la convivencia animal en la ciudad, con eje en la educación, la concientización y la tenencia responsable, en pos de construir una ciudad más segura y ordenada.

En ese marco, el programa incorpora también la colocación de un chip en los perros como herramienta de identificación, la misma que se exige en muchos países del mundo para ingresar con animales de compañía. Esto permitirá fortalecer el registro de los perros y de sus tutores, ordenar la información —por ejemplo, su esquema de vacunación— y mejorar el seguimiento por parte del municipio, tanto en materia registral como sanitaria.

Para acceder a la colocación del chip, el tutor del animal deberá primero inscribirse en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos. Luego será contactado para cumplir con el siguiente requisito: asistir a una charla sobre convivencia animal en el Centro Municipal de Educación Vial.

Quienes completen esa instancia recibirán un turno para la colocación del chip y se verificará que el animal tenga la vacuna antirrábica al día. En caso de no ser así, se le aplicará de manera gratuita. Finalmente, se entregará un carnet con toda la información registrada del animal.

“Con el Programa Huellas nos involucramos en el problema. Estábamos preocupados por la cantidad de niños mordidos o agredidos por perros, y muchas veces esa agresión es intradomiciliaria. Con este programa queremos llegar antes, prevenir y lograr concientización, promover una tenencia responsable y no solamente ir detrás de la multa o el castigo cuando alguien soltó al perro y ese animal hirió a un niño o a un adulto mayor”, expresó el intendente Juan Pablo Poletti durante la presentación.

“El fin es concientizar a todo aquel que tenga un animal, sea o no potencialmente peligroso, para que ese tutor pueda capacitarse sobre su tenencia. A su vez, vamos a realizar una nueva digitalización del Imusa, que permitirá contar con un registro de todos los perros vacunados. Con esto podremos avisar al año siguiente cuando esté por vencer la vacuna, para que vuelvan a vacunarlo. Hoy el 80% de las mordeduras se producen con perros que tienen la vacuna vencida”, agregó Poletti.

Las charlas de capacitación se dictarán dos veces por mes, mientras que la colocación de chips se realizará dos veces por semana en espacios que confirmará el Imusa. Además, ninguna persona podrá llevar más de dos animales por vez.

La iniciativa busca acompañar a los tutores de animales con información y herramientas para promover buenas prácticas de cuidado, convivencia y prevención de riesgos, a través de charlas y espacios de formación donde se aborden aspectos legales, pautas de convivencia y responsabilidades vinculadas a la tenencia de animales que, por sus características, requieren mayores cuidados.

Este nuevo registro municipal apunta a la concientización antes que a la estigmatización, con una mirada puesta en la educación y la responsabilidad de los tutores.

La implementación del programa se realizará de forma gradual, con tres líneas de trabajo simultáneas:

  • los perros que ya están registrados;
  • aquellos con antecedentes que requieran seguimiento;
  • y los animales cuyos tutores participen de las instancias de formación.

El registro está destinado a perros de razas consideradas potencialmente peligrosas, como pitbull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu, akita inu y dóberman, además de mestizos de gran porte u otros que correspondan por su porte o temperamento.

Cabe recordar que la Ordenanza Municipal 11.180 establece que estos animales deben salir de su domicilio con correa, collar o pretal y bozal.

Los animales de estas razas pueden ser inscriptos en el registro a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfveu9Q2rZinZj2wYzx3LqkSv0LxD4aoIh_qnkh3go6bpR77A/viewform

Apoyo a nivel provincial

La diputada provincial Ximena García también participó de la presentación del Programa Huellas, ya que en 2024 presentó un proyecto de ley sobre tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.

“Es fundamental regular esta situación y poner el foco en la tenencia responsable de los dueños, adiestradores y de quienes deciden tener un perro de estas características. No prohibimos razas, pero sí planteamos que quien decida tener un animal de este tipo debe cumplir medidas mínimas de contención”, sostuvo García.

“El Programa Huellas que impulsa la Municipalidad de Santa Fe es fundamental. Por supuesto que se requieren medidas a nivel provincial, pero la ciudad de Santa Fe, a cargo del intendente Poletti, ya aborda el tema desde el ámbito local”, valoró.

Modernizar la gestión

Por otra parte, el Imusa continúa avanzando en un proceso de digitalización integral de su trabajo, con el objetivo de modernizar la gestión y mejorar el cuidado, seguimiento y capacidad de respuesta del Estado.

El director del organismo, Pablo Ortíz, señaló: “No sirve de nada registrarse si después se suelta al perro en la vía pública sin bozal, sin correa o con la vacuna antirrábica vencida. Por eso debemos poner el acento en la educación, porque es el comportamiento del ser humano el que tiene que cambiar”.

Luego agregó: “Las características de este programa son el seguimiento del perro, la digitalización del Imusa y las charlas sobre tenencia responsable. Los pilares básicos son educar y registrar”.

