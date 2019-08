Ricky Martin mostró el rostro de su hija Lucía por primera vez

A los 47 años, Ricky Martin vive uno de los momentos más plenos de su vida y su carrera. Enamorado de Jwan Yosef, se convirtió en padre de Valentino, Mateo y Lucía, quien llegó a la familia el 24 de diciembre de 2018, misma fecha de cumpleaños que el cantante.

Embed Ver esta publicación en Instagram La luz de mis ojos #Lucia Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 8 Ago, 2019 a las 11:38 PDT

Desde ese día tanto Ricky como Jwan fueron muy respetuosos de la intimidad de la niña y este jueves, por primera vez, mostraron su rostro. "La luz de mis ojos", escribió el puertorriqueño al pie de la foto de su hija menor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Power to women NOW . #Lucia #FuturaMujerRadical #internationalwomensday ♀️ Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 8 Mar, 2019 a las 7:00 PST

Yosef, por su parte, publicó la misma foto con el mensaje "Baby Lucia Martin-Yosef being the LIGHT she is – L bebé Lucía Martin-Yosef, siendo la luz que ella es".

El anuncio de la llegada de la niña lo había hecho Ricky Martin con una foto de su cuerpito el pasado 31 de diciembre con un mensaje que publicó en español y en inglés para celebrar también la llegada del nuevo año.

“Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida”, había publicado.

Luego, hace unos meses, un video en el que se ve a Yosef bailando frente al cochecito de la beba se convirtió en viral.