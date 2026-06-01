Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca

El ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca llegará a su fin el 30 de junio. Se llevó a cabo una reunión entre el DT y el Director Deportivo Marcelo Delgado, en la que le comunicaron oficialmente que no continuará al frente del equipo.

El mensaje que le transmitieron incluyó el agradecimiento de la institución por haberse hecho cargo del plantel en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos tras la muerte de Miguel Russo, quien falleció durante su ciclo como entrenador del club. Ya hay varios estrategas ofrecidos para asumir el desafío.

La búsqueda del nuevo entrenador ya está en marcha. Varios técnicos fueron ofrecidos para asumir a partir del 18 de julio, cuando el cuadro azul y oro retome la actividad competitiva tras el parate del Mundial. Algunos de los nombres que más les gustan a la dirigencia se encuentran actualmente con trabajo, lo que complica las negociaciones y obliga al club a evaluar distintas alternativas antes de tomar una decisión.

Entre los entrenadores que fueron ofrecidos al club aparece el nombre de Jorge Sampaoli, el técnico con pasado en la Selección Argentina, en la de Chile y en varios clubes de Europa y América del Sur. Su nombre se suma a una lista de candidatos que el Xeneize está analizando para encontrar al perfil que se adapte mejor al proyecto deportivo del segundo semestre.

Úbeda asumió el cargo en un contexto de enorme dolor institucional y logró conducir al equipo con -cierta- solidez en los meses siguientes. Sin embargo, puertas adentro la decisión ya estaba tomada: el ciclo del interino llega a su fin con el vencimiento del contrato y Boca necesita un DT de mayor jerarquía y continuidad para afrontar la segunda mitad del año.