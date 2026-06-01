Quimsa golpeó en La Bombonerita, eliminó a Boca y jugará una nueva final de la Liga Nacional

La Fusión se impuso por 94-83 como visitante, liquidó la serie y volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más competitivos del básquet argentino

Quimsa volvió a escribir una página importante en su historia reciente. En una Bombonerita colmada y con clima de definición, el conjunto santiagueño derrotó a Boca Juniors por 94 a 83 y se clasificó a una nueva final de la Liga Nacional de Básquet.

La Fusión mostró personalidad desde el inicio, manejó los tiempos del partido y respondió cada vez que el Xeneize intentó acercarse en el marcador. Con una actuación colectiva sólida y altos porcentajes en ataque, el equipo visitante terminó imponiendo condiciones para quedarse con una victoria tan valiosa como merecida.

Robinson lideró una ofensiva imparable

El gran protagonista de la noche fue Robinson, quien se transformó en la principal vía de gol de Quimsa y cerró su planilla con 23 puntos, siendo el máximo anotador del encuentro.

A su lado apareció Johnson, otro de los pilares del triunfo santiagueño, aportando 18 unidades en momentos determinantes para sostener la ventaja y frustrar cada intento de remontada del conjunto local.

La visita encontró soluciones ofensivas durante todo el partido y mostró una regularidad que terminó marcando la diferencia en el desenlace de la serie.

Boca luchó, pero nunca logró cambiar la historia

Empujado por su público, Boca intentó mantenerse en partido durante toda la noche. Michael Smith fue el jugador más destacado del conjunto dirigido por Gonzalo Pérez, con 22 puntos y varias acciones individuales que mantuvieron viva la ilusión de la remontada.

Sin embargo, el Xeneize nunca consiguió alterar el rumbo del encuentro. Cada vez que lograba acercarse en el marcador, Quimsa respondía con eficacia y volvía a estirar la diferencia.

La consistencia de la Fusión terminó siendo demasiado para un Boca que dejó todo en la cancha, pero que no encontró la manera de quebrar el dominio visitante.

Con esta victoria, Quimsa vuelve a instalarse en la definición por el título y ratifica su condición de potencia dentro de la Liga Nacional. Una vez más, el equipo santiagueño estará peleando por la corona del básquet argentino.