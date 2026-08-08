Una prueba sin margen para Colón: Delfino debuta ante San Telmo con la pelea de arriba en juego

El equipo de Iván Delfino recibe a San Telmo con la obligación de ganar para recuperar terreno en la Primera Nacional.

Colón afrontará este domingo un partido determinante ante San Telmo en el Brigadier López. El Sabalero necesita volver a ganar para sostenerse entre los primeros puestos de la Primera Nacional, especialmente después del triunfo de Almirante Brown. Con 36 puntos, el equipo Sabalero sabe que no puede dejar más unidades en el camino y deberá cambiar su imagen futbolística.

Una obligación que crece con la tabla

La pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional se vuelve cada vez más ajustada y Colón deberá responder ante su gente. El triunfo de Almirante Brown ante Ciudad de Bolivar aumentó la presión sobre el Sabalero, que llega a esta jornada en el cuarto lugar con 36 puntos y necesita sumar de a tres para no perder terreno.

A ese escenario se agregó el resultado de Deportivo Madryn ante Estudiantes de Caseros ya que Madryn igualó a Colón en puntos. La paridad entre los equipos que luchan por los puestos de privilegio hace que cada jornada tenga un peso especial y que cualquier punto perdido pueda significar un retroceso en la clasificación.

Por eso, el encuentro frente a San Telmo aparece como mucho más que el debut de Iván Delfino en su segundo ciclo. El entrenador tendrá la responsabilidad de conseguir una respuesta inmediata de un plantel que necesita recuperar confianza y, principalmente, demostrar una mejor versión dentro de la cancha.

No habrá demasiado margen para un período de adaptación. Delfino conoce el club y sabe lo que significa dirigir a Colón, pero ahora deberá transmitir rápidamente sus ideas y conseguir que los futbolistas vuelvan a sentirse protagonistas.

Delfino y el desafío de recuperar al Sabalero

Colón cuenta con herramientas suficientes para pelear en la parte alta, pero necesita que esas condiciones aparezcan en los partidos. El equipo deberá recuperar intensidad, confianza y una identidad futbolística que le permita demostrar por qué se encuentra en la pelea por el ascenso.

Para Delfino, el desafío será generar ese cambio de aire. El entrenador deberá convencer a sus jugadores que cada partido tiene una exigencia diferente.

El Sabalero ya se encuentra concentrado a la espera del encuentro ante San Telmo. Por el momento, el cuerpo técnico no dio a conocer oficialmente la lista de convocados, mientras continúa trabajando en los últimos detalles de cara al partido.

La tabla no permite distracciones. Colón necesita ganar, recuperar terreno y comenzar el segundo ciclo de Delfino con una señal positiva. El objetivo sigue siendo pelear arriba y llegar con posibilidades concretas al tramo decisivo del campeonato.

Este domingo, ante su gente y en el Brigadier López, el Sabalero tendrá la oportunidad de cambiar la imagen y demostrar que está preparado para volver a ser protagonista.