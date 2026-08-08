Boca enfrenta a Vélez con la misión de sumar y acercarse a la pelea por un lugar en la próxima Libertadores

El Xeneize recibe al líder este sábado desde las 19.15 y buscará una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación.

Boca recibirá este sábado a Vélez desde las 19.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El Xeneize llega después de conseguir su primera victoria en el campeonato y necesita volver a sumar para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Enfrente tendrá al líder invicto.

Boca quiere seguir creciendo

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena consiguió el miércoles su primer triunfo del torneo al superar 1-0 a Estudiantes, con un gol de Santiago Ascacíbar. Con ese resultado, Boca alcanzó los cuatro puntos y quedó séptimo en la Zona B, después de haber empatado en su debut y perdido en la segunda fecha.

Sin embargo, la principal preocupación del Xeneize está puesta en la tabla anual. Boca acumula 34 unidades y marcha quinto, mientras que Vélez suma 37 y ocupa el tercer puesto, actualmente dentro de la zona de clasificación a la Libertadores. Por eso, un triunfo frente al Fortín tendría un valor especial: le permitiría descontar puntos frente a un rival directo.

La seguidilla obliga a cuidar jugadores

Boca también deberá administrar el cansancio debido al calendario. El próximo martes comenzará su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta, nuevamente en el estadio de Huracán.

A pesar de eso, Arruabarrena podría mantener a varios de sus futbolistas importantes en el equipo. Sebastián Villa, Malcom Braida, Alan Velasco y Nicolás Figal aparecen entre las opciones para ser titulares.

Vélez llega con puntaje perfecto

El Fortín atraviesa un presente inmejorable. El equipo de Guillermo Barros Schelotto ganó sus tres partidos del Clausura y lidera la Zona A con puntaje ideal.

Vélez derrotó 1-0 a Instituto, luego consiguió una importante victoria ante Talleres en Córdoba y en su última presentación superó 1-0 a Independiente, gracias al tanto del juvenil Thiago Aguirre. Al no disputar una competencia internacional, el conjunto de Liniers cuenta con mayor margen para sostener una formación estable y enfocarse en seguir sumando.

El regreso especial del Mellizo

El partido tendrá además un ingrediente particular: Guillermo Barros Schelotto volverá a La Boca como entrenador visitante. El Mellizo dirigió al Xeneize entre 2016 y 2018, período en el que conquistó dos campeonatos locales y llegó a dos finales de Copa Libertadores frente a River. Esta vez estará del otro lado y buscará llevarse tres puntos que le permitan mantener el liderazgo.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Sebastián Villa y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora y estadio

Boca y Vélez se enfrentarán este sábado desde las 19.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize buscará aprovechar la localía para descontarle puntos al líder, mientras que el Fortín intentará mantener su campaña perfecta y continuar en lo más alto.