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Riestra pisó fuerte en el Guillermo Laza, venció 2-0 a Estudiantes y se ilusiona en el Torneo Clausura

Riestra derrotó 2-0 al Pincha con goles de Milton Céliz y Antony Alonso, sumó tres puntos importantes y llega fortalecido a la quinta fecha.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2026 · 17:22hs
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Riestra pisó fuerte en el Guillermo Laza, venció 2-0 a Estudiantes y se ilusiona en el Torneo Clausura

Deportivo Riestra volvió a hacerse fuerte en el Guillermo Laza y derrotó 2-0 a Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Milton Céliz abrió el partido de penal en el primer tiempo y Antony Alonso amplió la ventaja en el complemento para darle al Malevo una victoria clave local.

Céliz y Alonso, los goles del triunfo

Riestra salió decidido desde el comienzo y encontró rápidamente el camino para ponerse en ventaja. A los siete minutos, Andrés Merlos fue llamado por el VAR para revisar una posible mano dentro del área de Estudiantes. Tras observar la jugada, el árbitro sancionó penal y Milton Céliz se hizo cargo de la ejecución.

El mediocampista no falló y, a los 11 minutos, puso el 1-0 para el conjunto dirigido por Guillermo Duró. Con la ventaja, el Malevo ganó confianza y comenzó a manejar el partido desde su fortaleza defensiva, mientras Estudiantes intentaba encontrar espacios para llegar al arco defendido por Ignacio Arce.

El Pincha tuvo algunas aproximaciones durante la primera mitad, aunque no consiguió transformar sus intentos en el empate. Riestra, por su parte, se mostró sólido y llegó al descanso con una ventaja que le permitió afrontar el complemento con mayor tranquilidad.

En la segunda parte, Estudiantes intentó adelantarse en el campo y buscó cambiar la dinámica del encuentro con variantes. Sin embargo, Riestra aprovechó los espacios y encontró el segundo golpe.

A los 27 minutos, Antony Alonso recibió la asistencia de Nicolás Watson y definió para establecer el 2-0. El tanto terminó de darle tranquilidad al local y complicó todavía más las posibilidades del equipo platense.

Riestra suma y Estudiantes ya piensa en la Copa

Con el resultado asegurado, Riestra manejó los minutos finales y sostuvo la diferencia hasta el cierre. El árbitro Andrés Merlos marcó el final y el conjunto local consiguió una victoria importante para fortalecer su campaña en el Torneo Clausura.

Estudiantes, en cambio, deberá dar vuelta rápidamente la página. El equipo de La Plata tendrá un compromiso de máxima exigencia el próximo martes, cuando reciba a Universidad Católica desde las 21.30 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Después de ese encuentro internacional, el Pincha afrontará el clásico platense ante Gimnasia el sábado a las 16.45, en otro partido que exigirá una rápida recuperación física y futbolística.

Riestra también tendrá acción el sábado, cuando visite a Newell's desde las 19 por la quinta fecha del Torneo Clausura. El triunfo ante Estudiantes le permitió al Malevo ganar confianza y llegar a ese encuentro con el envión de haber vuelto a hacerse fuerte en su casa.

Deportivo Riestra Estudiantes
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