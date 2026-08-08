Atlético Tucumán perdió con Sarmiento y dejó atrás su invicto: las dudas que ahora deberá resolver Falcioni

El Decano cayó 2-1 en el José Fierro y terminó una racha de seis partidos sin derrotas. La derrota expuso problemas ofensivos y defensivos.

Atlético Tucumán perdió 2-1 ante Sarmiento en el Monumental José Fierro y dejó atrás una racha de seis partidos sin derrotas. El equipo de Julio César Falcioni mostró dificultades para generar juego y situaciones de peligro, mientras que dos goles en una ráfaga del complemento expusieron falencias defensivas que terminaron siendo decisivas para explicar la primera caída del ciclo.

El gran desafío para Falcioni era comprobar si Atlético podía asumir el protagonismo cuando el contexto del partido lo exigiera. Hasta este encuentro, el Decano había construido una identidad basada en el orden, la disciplina táctica y la capacidad para esperar el momento indicado para golpear.

Ante Sarmiento, sin embargo, esa fórmula no alcanzó. El conjunto tucumano tenía la obligación de ganar como local frente a un rival directo en la pelea por la permanencia, pero nunca logró encontrar las herramientas necesarias para imponer condiciones.

La ausencia de Leandro Díaz, fuera del equipo por lesión, también tuvo peso. Atlético perdió profundidad y careció de variantes para romper la estructura defensiva del conjunto de Junín. Ramiro Ruiz Rodríguez intentó convertirse en referencia ofensiva, ganó duelos y peleó cada pelota, pero quedó demasiado aislado por la poca participación del mediocampo.

Julián Fernández, quien reemplazó a Leonel Vega, no consiguió adueñarse de la mitad de la cancha. Tampoco Franco Nicola y Lautaro Godoy lograron aportar la claridad necesaria, mientras que Renzo Tesuri y Nicolás Laméndola estuvieron lejos de generar el desequilibrio que el equipo necesitaba por las bandas.

Dos golpes que cambiaron el partido

El encuentro parecía transitar por un camino cerrado hasta que Sarmiento encontró dos golpes prácticamente consecutivos en el comienzo del segundo tiempo. Junior Marabel abrió el marcador desde el punto penal y, apenas dos minutos después, Julián Mavilla amplió la ventaja para el equipo de Facundo Sava.

La reacción de Atlético llegó después del segundo tanto. El Decano aumentó la intensidad, se adelantó en el campo y buscó con mayor decisión el arco visitante. Luciano Vallejo consiguió descontar y renovó las esperanzas del conjunto tucumano, pero el intento de remontada llegó demasiado tarde.

El 2-1 significó la primera derrota de Atlético después de seis partidos sin perder. Además de cortar una racha positiva, el resultado dejó una serie de interrogantes para Falcioni, especialmente relacionados con la capacidad del equipo para generar fútbol cuando debe tomar la iniciativa.

La solidez defensiva había sido una de las principales fortalezas durante el invicto. Frente a Sarmiento, dos minutos de desconcierto alcanzaron para que esa estructura se quebrara y el rival sacara una diferencia que Atlético ya no pudo revertir.

Ahora, el entrenador tendrá que encontrar nuevas respuestas. El próximo desafío será este miércoles ante Independiente, en Rosario, por los octavos de final de la Copa Argentina. Será una oportunidad inmediata para que el Decano reaccione, recupere confianza y demuestre que la derrota ante Sarmiento fue un tropiezo y no el comienzo de una caída en su rendimiento.