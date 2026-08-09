Pablo Irurzun, especialista en gestión de riesgo y alerta temprana, advirtió en Mañana UNO por UNO 106.3 que el fenómeno de El Niño será intenso y provocará lluvias por encima de lo normal en Santa Fe y el Litoral. Llamó a prepararse sin generar alarma

"Va a ser un Niño fuerte, pero no estamos hablando de algo nunca visto", advirtió un especialista.

Los pronósticos climáticos comienzan a encender las alarmas en el Litoral argentino por la llegada del fenómeno de El Niño . Si bien los especialistas insisten en evitar el alarmismo, coinciden en que Santa Fe deberá prepararse para un período con lluvias superiores a lo habitual , un escenario que podría traducirse en mayores niveles de los ríos Paraná y Uruguay y un incremento del riesgo de inundaciones.

Así lo explicó Pablo Irurzun , especialista en gestión de riesgo y alerta temprana y asesor del área de meteorología del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO , que se emite por UNO 106.3 .

El Niño ya está en marcha y se extenderá hasta el otoño de 2027

Según Irurzun, los principales modelos meteorológicos internacionales muestran un consenso respecto de la evolución del fenómeno de El Niño.

"Todos los modelos globales están bastante de acuerdo en que estamos en etapa de El Niño y que las condiciones se van a mantener hasta el otoño del año que viene", sostuvo.

En ese contexto, explicó que el Litoral argentino será una de las regiones más afectadas, con un régimen de lluvias por encima del promedio histórico.

"Lo que podemos experimentar en la zona de Santa Fe son precipitaciones superiores a lo normal. Toda la Cuenca del Plata recibirá más agua, lo que también hará crecer los ríos durante el verano", indicó.

¿Será un "Súper Niño"?

En los últimos meses comenzaron a circular expresiones como "Súper Niño" o "Godzilla Niño", aunque el especialista pidió prudencia. Irurzun aclaró que, si bien se espera un evento de intensidad importante, no se trata del fenómeno más fuerte registrado.

"Va a ser un Niño fuerte, pero no estamos hablando de algo nunca visto. Hay que estar preparados, pero no generar pánico", afirmó.

¿Cuándo comenzarán a sentirse sus efectos?

Aunque el fenómeno ya está presente en el océano Pacífico, sus consecuencias sobre el clima argentino comenzarán a percibirse con mayor claridad durante la próxima temporada de tormentas.

"Entre fines de septiembre y octubre ya podremos empezar a notar este nuevo patrón climático. A partir de allí, las lluvias de primavera, verano y principios del otoño estarán condicionadas por El Niño", explicó.

El especialista remarcó además que no existe un día exacto en el que "empiece" El Niño, sino que sus efectos se desarrollan progresivamente.

Irurzun recordó que El Niño es un fenómeno climático global, aunque sus consecuencias cambian según la región. Mientras el Litoral argentino, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay suelen recibir más precipitaciones, otras zonas del continente registran el efecto contrario, con condiciones más secas.

No vincular automáticamente todos los eventos extremos

Durante la entrevista también fue consultado sobre si incendios, olas de calor, terremotos o erupciones volcánicas ocurridas en distintas partes del mundo pueden atribuirse al fenómeno. Su respuesta fue cauta. "Relacionar automáticamente esos eventos con El Niño requiere estudios científicos específicos. No se puede afirmar que una cosa sea causa directa de la otra antes de analizar toda la información", señaló.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense ya comenzaron las reuniones con municipios para planificar las acciones preventivas de cara a la próxima temporada.

Irurzun explicó que el objetivo principal es informar con datos científicos, evitar la desinformación y fortalecer los protocolos de respuesta ante posibles emergencias. "Ahora tenemos tiempo para prepararnos. Primero hay que informar correctamente, después organizar las tareas de prevención y, cuando lleguen las lluvias, emitir alertas lo más precisas posible", concluyó.

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