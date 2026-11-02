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Ignacio Lago, la amenaza de Colón para el Reducido en busca del ascenso

Ignacio Lago demostró que no necesita brillar para marcar diferencias y ya llegó a los 16 goles en la temporada, siendo el As de Colón para el Reducido

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 15:46hs
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Ignacio Lago, la amenaza de Colón para el Reducido en busca del ascenso

UNO Santa Fe | José Busiemi

Hay futbolistas que necesitan un día perfecto para ser protagonistas. Otros tienen una virtud de pasar inadvertidos durante buena parte del partido y, aún así, encontrar la manera de cambiarlo todo. Ignacio Lago pertenece a ese segundo grupo. No necesitó una actuación brillante para volver a dejar su huella en Colón.

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Le alcanzó una aparición desde los 12 pasos para abrir el marcador ante Defensores de Belgrano y llegar 16 en la temporada. Detrás de ese número hay mucho más que una estadística: está la influencia de un jugador que se transformó en una pieza determinante para Colón, un futbolista que ofrece soluciones cuando el partido se cierra y que representa una preocupación constante para cualquier defensa que tenga enfrente.

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El Sabalero se prepara para entrar en la etapa donde ya no hay margen para especular. Midland aparece en el camino como el primer obstáculo del Reducido y el Brigadier López será el escenario de una serie que empieza a generar expectativa. La espera será de dos semanas por la visita del Papa a la Argentina, pero en Santa Fe nadie puede pensar que la competencia está en pausa. La preparación, la ilusión y el análisis del rival ya forman parte de la cuenta regresiva.

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Lago, modo determinante en Colón

En ese escenario, Lago aparece como uno de los principales argumentos. No solamente por su capacidad goleadora, sino por lo que representa dentro del funcionamiento colectivo. Tiene velocidad, cambio de ritmo, lectura para encontrar espacios y una capacidad de resolución que lo distingue. No necesita demasiadas oportunidades para lastimar y puede convertirse en una amenaza tanto con la pelota en movimiento como en una acción detenida.

Ignacio Lago tiene 16 goles en Col&oacute;n.

Ignacio Lago tiene 16 goles en Colón.

Su presente también alimenta una discusión que atraviesa la categoría: ¿estamos ante uno de los mejores futbolistas de la Primera Nacional? Sus 16 goles ofrecen una respuesta contundente, aunque su aporte no termina en el festejo. Es un jugador capaz de asumir responsabilidades, aparecer en momentos de presión y ofrecerle a su equipo una alternativa cuando las ideas escasean.

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Colón construyó una versión más sólida desde lo colectivo, pero en los partidos decisivos suelen aparecer los nombres propios. Esos futbolistas que pueden romper la lógica de un encuentro con una intervención. Lago tiene esa condición y el equipo necesita aprovecharla. El desafío ante Midland exigirá concentración, personalidad y eficacia. En una instancia donde los detalles pueden separar la clasificación de la frustración, contar con un delantero que ya demostró su capacidad para resolver partidos es un patrimonio enorme.

Colón Ignacio Lago Defensores de Belgrano
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