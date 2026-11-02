Colapinto busca revancha en Brasil tras una sanción que le arrebató los puntos en México

El argentino había terminado séptimo en el Gran Premio de México, pero una penalización de diez segundos lo relegó al decimoquinto puesto. Ahora apunta a recuperarse en Interlagos.

Franco Colapinto buscará dejar atrás el sabor amargo que le dejó el Gran Premio de México y tendrá una nueva oportunidad este fin de semana en Brasil. El piloto de Alpine había conseguido una gran actuación que lo acercaba a sumar puntos, pero una sanción de diez segundos modificó su resultado. En Interlagos intentará cambiar la historia y volver a ser protagonista.

Una sanción que cambió todo en México

El fin de semana en México había terminado con motivos para ilusionarse. Colapinto largó desde la undécima posición y cruzó la bandera a cuadros inicialmente en el octavo lugar. Sin embargo, una penalización aplicada al australiano Oscar Piastri, de McLaren, le permitió avanzar hasta la séptima colocación y quedar a las puertas de sumar seis unidades.

Pero la alegría duró poco. Sobre el final de la competencia, los comisarios deportivos le impusieron una sanción de diez segundos por no respetar una bandera amarilla. Como consecuencia, el argentino cayó hasta el decimoquinto puesto y se quedó sin puntos.

La situación también perjudicó a su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés había finalizado noveno y estaba en condiciones de sumar dos unidades, pero recibió la misma penalización que Colapinto y también terminó fuera de la zona de puntos.

De esta manera, el argentino acumuló su quinta fecha consecutiva sin sumar en el campeonato de Fórmula 1, una racha que buscará cortar cuanto antes.

Interlagos, una nueva oportunidad para Colapinto

El próximo desafío será el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el circuito de Interlagos, en San Pablo. Se trata de una carrera especial para Colapinto, quien reconoció en distintas oportunidades que es uno de sus circuitos favoritos del calendario.

Sin embargo, sus antecedentes en territorio brasileño no son los mejores. En 2024 terminó duodécimo en la carrera sprint y sufrió un accidente bajo la lluvia durante la competencia principal. Un año después, volvió a tener un fin de semana complicado: se accidentó en la sprint y finalizó decimoquinto en la carrera del domingo.

Ahora, en su tercera presentación en Interlagos, buscará cambiar esa historia y aprovechar el rendimiento de Alpine para volver a meterse en la pelea por los puntos.

Después de la frustración en México, Colapinto tendrá rápidamente la posibilidad de dar vuelta la página. Brasil aparece como una oportunidad para recuperar confianza, cortar la sequía y demostrar nuevamente su potencial en la máxima categoría del automovilismo mundial.