Vuelve "Soda Stereo" a los escenarios en 2020

El grupo "Soda Stereo" confirmó este jueves el regreso a los escenarios en 2020 como parte de una gira homenaje a Gustavo Cerati.

El baterista Charly Alberti y el bajista Zeta Bosio publicaron un video en las cuentas oficiales del grupo que confirma la noticia.

Luego, se publicó en el Instagram oficial de la banda el comunicado completo anunciando la feliz noticia para los fanáticos.

Cabe recordar que Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014. Ahora el grupo anunció su regreso a los escenarios para homenajearlo.

Embed Ver esta publicación en Instagram #SodaStereo Una publicación compartida de Soda Stereo (@sodastereo) el 3 Oct, 2019 a las 7:01 PDT

“Hola a todos. ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo.

Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá. Convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, sólo eso y nada menos que eso, que parece atravesar el tiempo y las generaciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Hola a Todos! #GraciasTotales #SodaStereo Una publicación compartida de Soda Stereo (@sodastereo) el 3 Oct, 2019 a las 9:00 PDT

¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos? Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás.

En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar.

Gracias totales. Charly y Zeta”.