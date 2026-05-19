Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón blindó a su figura: Ignacio Lago renovó hasta 2027 y asegura su futuro

Después de arduas negociaciones, Ignacio Lago firmó su nuevo contrato en Colón hasta diciembre de 2027

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 21:40hs
Ignacio Lago firmó contrato con Colón hasta diciembre del 2027.

Ignacio Lago firmó contrato con Colón hasta diciembre del 2027.

La noticia que el mundo Colón esperaba finalmente se confirmó: Ignacio Lago renovó su contrato hasta diciembre de 2027. De esta manera, el Sabalero asegura la continuidad de una de sus piezas más importantes y, al mismo tiempo, protege a uno de los jugadores de mayor valor dentro del plantel.

• LEER MÁS: Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

La firma llegó luego de lo que había anticipado el propio futbolista tras el partido en Caseros, donde reconoció que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que solo restaba la formalidad. Este martes, ese paso se concretó y quedó sellado el nuevo contrato.

• LEER MÁS: El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

Se trata de una negociación que se extendió más de lo previsto, principalmente por cuestiones económicas que debieron ajustarse entre las partes. Sin embargo, el objetivo dirigencial fue claro desde el inicio: retener a un futbolista considerado clave en el proyecto deportivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/2056895079227310369&partner=&hide_thread=false

Colón aseguró la continuidad de Ignacio Lago

El apuro también tenía un condimento importante. En apenas un mes, Lago quedaba en condiciones de firmar un preacuerdo con otro club, una situación que encendió las alarmas en Santa Fe y aceleró las gestiones para evitar una posible pérdida a futuro. Sobre todo también, porque Talleres tiene el otro 50% y podía armarse un problema grande.

• LEER MÁS: Caro: "Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado"

Con las diferencias saldadas y el acuerdo cerrado (con algunos particulares), en Colón celebran algo más que una firma: aseguran patrimonio deportivo y estabilidad en un momento clave de la temporada. Ahora, con el vínculo extendido y la situación resuelta, el foco vuelve a estar donde el club quiere: el objetivo principal de todos, el ascenso en la Primera Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/2056895090467999886&partner=&hide_thread=false

Colón Ignacio Lago contrato
Noticias relacionadas
el detalle ofensivo que sostiene a este colon puntero de la zona a

El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

el dia que colon desafio al descenso y alario hizo temblar santa fe en el minuto 93

El día que Colón desafió al descenso y Alario hizo temblar Santa Fe en el minuto 93

a la espera de su renovacion, la injerencia de lago en colon es cada vez mayor

A la espera de su renovación, la injerencia de Lago en Colón es cada vez mayor

los numeros del empate de colon en caseros: dos palos y una sensacion de gusto a poco

Los números del empate de Colón en Caseros: dos palos y una sensación de gusto a poco

Lo último

Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Último Momento
Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Colón blindó a su figura: Ignacio Lago renovó hasta 2027 y asegura su futuro

Colón blindó a su figura: Ignacio Lago renovó hasta 2027 y asegura su futuro

Colón ya tiene árbitro para el partido ante Mitre de Santiago del Estero

Colón ya tiene árbitro para el partido ante Mitre de Santiago del Estero

Ovación
La reserva Colón perdió contra Ferro en casa y le cuesta encontrar regularidad

La reserva Colón perdió contra Ferro en casa y le cuesta encontrar regularidad

Pablo Caro: Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado

Pablo Caro: "Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado"

El dato que ilusiona a Unión de cara al partido ante Independiente

El dato que ilusiona a Unión de cara al partido ante Independiente

El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"