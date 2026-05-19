La noticia que el mundo Colón esperaba finalmente se confirmó: Ignacio Lago renovó su contrato hasta diciembre de 2027. De esta manera, el Sabalero asegura la continuidad de una de sus piezas más importantes y, al mismo tiempo, protege a uno de los jugadores de mayor valor dentro del plantel.
Colón blindó a su figura: Ignacio Lago renovó hasta 2027 y asegura su futuro
Después de arduas negociaciones, Ignacio Lago firmó su nuevo contrato en Colón hasta diciembre de 2027
Por Ovación
La firma llegó luego de lo que había anticipado el propio futbolista tras el partido en Caseros, donde reconoció que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que solo restaba la formalidad. Este martes, ese paso se concretó y quedó sellado el nuevo contrato.
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Se trata de una negociación que se extendió más de lo previsto, principalmente por cuestiones económicas que debieron ajustarse entre las partes. Sin embargo, el objetivo dirigencial fue claro desde el inicio: retener a un futbolista considerado clave en el proyecto deportivo.
Colón aseguró la continuidad de Ignacio Lago
El apuro también tenía un condimento importante. En apenas un mes, Lago quedaba en condiciones de firmar un preacuerdo con otro club, una situación que encendió las alarmas en Santa Fe y aceleró las gestiones para evitar una posible pérdida a futuro. Sobre todo también, porque Talleres tiene el otro 50% y podía armarse un problema grande.
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Con las diferencias saldadas y el acuerdo cerrado (con algunos particulares), en Colón celebran algo más que una firma: aseguran patrimonio deportivo y estabilidad en un momento clave de la temporada. Ahora, con el vínculo extendido y la situación resuelta, el foco vuelve a estar donde el club quiere: el objetivo principal de todos, el ascenso en la Primera Nacional.