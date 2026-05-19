Colón blindó a su figura: Ignacio Lago renovó hasta 2027 y asegura su futuro

La noticia que el mundo Colón esperaba finalmente se confirmó: Ignacio Lago renovó su contrato hasta diciembre de 2027. De esta manera, el Sabalero asegura la continuidad de una de sus piezas más importantes y, al mismo tiempo, protege a uno de los jugadores de mayor valor dentro del plantel.

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La firma llegó luego de lo que había anticipado el propio futbolista tras el partido en Caseros, donde reconoció que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que solo restaba la formalidad. Este martes, ese paso se concretó y quedó sellado el nuevo contrato.

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Se trata de una negociación que se extendió más de lo previsto, principalmente por cuestiones económicas que debieron ajustarse entre las partes. Sin embargo, el objetivo dirigencial fue claro desde el inicio: retener a un futbolista considerado clave en el proyecto deportivo.

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Tenemos el agrado de informarles que Ignacio Lago renovó contrato con la institución hasta diciembre de 2027.



Tuvimos la suerte de hacerle unas preguntas a Nacho luego de la firma y estas fueron sus palabras.



¡Vamos, bichito! #ColonDePie ♥ pic.twitter.com/UovPP1YPGH — Club Atlético Colón (@ColonOficial) May 20, 2026

Colón aseguró la continuidad de Ignacio Lago

El apuro también tenía un condimento importante. En apenas un mes, Lago quedaba en condiciones de firmar un preacuerdo con otro club, una situación que encendió las alarmas en Santa Fe y aceleró las gestiones para evitar una posible pérdida a futuro. Sobre todo también, porque Talleres tiene el otro 50% y podía armarse un problema grande.

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Con las diferencias saldadas y el acuerdo cerrado (con algunos particulares), en Colón celebran algo más que una firma: aseguran patrimonio deportivo y estabilidad en un momento clave de la temporada. Ahora, con el vínculo extendido y la situación resuelta, el foco vuelve a estar donde el club quiere: el objetivo principal de todos, el ascenso en la Primera Nacional.