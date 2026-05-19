Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Riestra perdió 4-1 contra Montevideo City Torque y de esta manera el Malevo se despide de la Copa Sudamericana

Riestra fue goleado y se despidió de la Copa Sudamericana.

Se terminó el sueño para Deportivo Riestra quien sufrió una dura goleada por 4-1 frente a Montevideo City Torque y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Los primeros dos goles del juego, ambos del elenco local, se dieron en contra: Ignacio Arce, a los siete minutos, no pudo contener un centro desde la izquierda y Jonatan Goitía, a los 27, quien en su afán de rechazar la pelota, la metió en su propio arco.

Más adelante, Salomón Rodríguez anotó el tercero; Alexander Díaz descontó para el visitante y un cabezazo letal de Eduardo Aguero puso cifras definitivas.

Embed - BLOOPERS Y ELIMINACIÓN DE RIESTRA ANTE EL TORQUE EN MONTEVIDEO | M. C. Torque 4-1 Riestra | RESUMEN

Con este resultado, el equipo de Guillermo Duró se ubica en el tercer lugar del Grupo F con cuatro puntos, aunque sin posibilidades de alcanzar siquiera el puesto de repechaje.

El conjunto uruguayo, en cambio, selló su clasificación a la próxima ronda del certamen y se mantiene puntero de la zona con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una sola derrota (justamente ante Riestra en el Nuevo Gasómetro).