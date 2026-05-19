Se terminó el sueño para Deportivo Riestra quien sufrió una dura goleada por 4-1 frente a Montevideo City Torque y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.
Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana
Riestra perdió 4-1 contra Montevideo City Torque y de esta manera el Malevo se despide de la Copa Sudamericana
Riestra se despide de la Copa Sudamericana
Los primeros dos goles del juego, ambos del elenco local, se dieron en contra: Ignacio Arce, a los siete minutos, no pudo contener un centro desde la izquierda y Jonatan Goitía, a los 27, quien en su afán de rechazar la pelota, la metió en su propio arco.
Más adelante, Salomón Rodríguez anotó el tercero; Alexander Díaz descontó para el visitante y un cabezazo letal de Eduardo Aguero puso cifras definitivas.
Con este resultado, el equipo de Guillermo Duró se ubica en el tercer lugar del Grupo F con cuatro puntos, aunque sin posibilidades de alcanzar siquiera el puesto de repechaje.
El conjunto uruguayo, en cambio, selló su clasificación a la próxima ronda del certamen y se mantiene puntero de la zona con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una sola derrota (justamente ante Riestra en el Nuevo Gasómetro).