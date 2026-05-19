Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central se recuperó luego de la derrota ante River y goleó a Universidad Central para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central goleó y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores.

Rosario Central se impuso por 4 a 0 ante la Universidad Central de Venezuela en un partido en el que fue ampliamente superior y que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El delantero Alejo Véliz abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, el mediocampista Vicente Pizarro amplió la ventaja a los 38 minutos, el astro Ángel Di María convirtió el partido en goleada cuando iban 25 minutos del complemento y el ídolo local Marco Ruben sentenció el triunfo, en 43 minutos.

Con el triunfo, el “Canalla” aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental, puntero del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana y todavía tiene chances de quedarse con el segundo puesto del grupo.

En la última fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón deberá visitar a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que el conjunto venezolano jugará como visitante con Libertad de Paraguay. Ambos partidos se disputarán el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00.

El primer acercamiento del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un pase filtrado por el costado derecho que habilitó la subida del delantero Enzo Copetti, quien no llegó cómodo para disparar y, luego de tirarse al suelo, apenas pudo rozar la pelota pero no pudo superar al arquero Giancarlo Schiavone.

En ocho minutos del primer tiempo, un remate lejano del volante argentino Francisco Sole fue desviado con la cabeza por el delantero Jovanny Bolívar, que le sacó el destino de peligro a un disparo que se terminó yendo por encima del travesaño.

El “Canalla” abrió el marcador a los 21 minutos, cuando un remate de chilena del defensor Gastón Ávila dio en el palo derecho de Schiavone y le quedó a Véliz, que remató de primera mientras se tiraba al piso y puso el 1-0.

Embed - CENTRAL SE FLOREÓ DE LA MANO DE DI MARÍA Y AVANZÓ EN LA LIBERTADODRES | R. Central 4-0 UCV | RESUMEN

En 38 minutos, un gran centro de rabona desde la izquierda del extremo Julián Fernández permitió la aparición en velocidad de Pizarro, que definió fuerte y al medio con un disparo que Schiavone alcanzó a rozar, pero no pudo detener.

El conjunto venezolano volvió a llegar en el segundo minuto de descuento de la primera etapa, mediante un remate potente y rasante de Bolívar, que el arquero Jeremías Ledesma detuvo sobre su costado izquierdo.

Un minuto después, el exjugador de Arsenal Juan Manuel Cuesta avanzó de izquierda hacia el centro y sacó un remate potente, luego de eludir a dos rivales, que pasó apenas desviado por el poste derecho de Ledesma.

En el sexto minuto agregado, el astro argentino Ángel Di María quedó libre por el costado derecho y metió un extraordinario centro pinchado al segundo poste, que Copetti no pudo empujar al gol al tirarse al suelo y rematar con las rodillas.

Ya en la segunda mitad, a los 25 minutos, una gran jugada individual por izquierda del juvenil Giovanni Cantizano le permitió apilar a dos rivales enganchando hacia adentro y hacia afuera para luego meter un pase atrás que asistió a Di María, que solo tuvo que empujar la pelota contra el arco rival.

En 36 minutos del segundo tiempo tuvo una situación de riesgo el delantero Marco Ruben, que se desmarcó a la espalda de la defensa y recibió el pase en cortada del volante Jaminton Campaz, aunque fue desequilibrado antes de rematar y no pudo darle dirección a su disparo.

En 43 minutos, otra jugada individual por izquierda de Cantizano terminó en un centro atrás que esta vez empujó Ruben al gol, generando la emoción del público en el que fue su primer tanto desde que volvió del retiro.