Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central se recuperó luego de la derrota ante River y goleó a Universidad Central para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores

19 de mayo 2026 · 21:55hs
Rosario Central goleó y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores.

Rosario Central goleó y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores.

Rosario Central se impuso por 4 a 0 ante la Universidad Central de Venezuela en un partido en el que fue ampliamente superior y que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores

El delantero Alejo Véliz abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, el mediocampista Vicente Pizarro amplió la ventaja a los 38 minutos, el astro Ángel Di María convirtió el partido en goleada cuando iban 25 minutos del complemento y el ídolo local Marco Ruben sentenció el triunfo, en 43 minutos.

Con el triunfo, el “Canalla” aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental, puntero del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana y todavía tiene chances de quedarse con el segundo puesto del grupo.

En la última fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón deberá visitar a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que el conjunto venezolano jugará como visitante con Libertad de Paraguay. Ambos partidos se disputarán el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00.

El primer acercamiento del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un pase filtrado por el costado derecho que habilitó la subida del delantero Enzo Copetti, quien no llegó cómodo para disparar y, luego de tirarse al suelo, apenas pudo rozar la pelota pero no pudo superar al arquero Giancarlo Schiavone.

En ocho minutos del primer tiempo, un remate lejano del volante argentino Francisco Sole fue desviado con la cabeza por el delantero Jovanny Bolívar, que le sacó el destino de peligro a un disparo que se terminó yendo por encima del travesaño.

El “Canalla” abrió el marcador a los 21 minutos, cuando un remate de chilena del defensor Gastón Ávila dio en el palo derecho de Schiavone y le quedó a Véliz, que remató de primera mientras se tiraba al piso y puso el 1-0.

Embed - CENTRAL SE FLOREÓ DE LA MANO DE DI MARÍA Y AVANZÓ EN LA LIBERTADODRES | R. Central 4-0 UCV | RESUMEN

En 38 minutos, un gran centro de rabona desde la izquierda del extremo Julián Fernández permitió la aparición en velocidad de Pizarro, que definió fuerte y al medio con un disparo que Schiavone alcanzó a rozar, pero no pudo detener.

El conjunto venezolano volvió a llegar en el segundo minuto de descuento de la primera etapa, mediante un remate potente y rasante de Bolívar, que el arquero Jeremías Ledesma detuvo sobre su costado izquierdo.

Un minuto después, el exjugador de Arsenal Juan Manuel Cuesta avanzó de izquierda hacia el centro y sacó un remate potente, luego de eludir a dos rivales, que pasó apenas desviado por el poste derecho de Ledesma.

En el sexto minuto agregado, el astro argentino Ángel Di María quedó libre por el costado derecho y metió un extraordinario centro pinchado al segundo poste, que Copetti no pudo empujar al gol al tirarse al suelo y rematar con las rodillas.

Ya en la segunda mitad, a los 25 minutos, una gran jugada individual por izquierda del juvenil Giovanni Cantizano le permitió apilar a dos rivales enganchando hacia adentro y hacia afuera para luego meter un pase atrás que asistió a Di María, que solo tuvo que empujar la pelota contra el arco rival.

En 36 minutos del segundo tiempo tuvo una situación de riesgo el delantero Marco Ruben, que se desmarcó a la espalda de la defensa y recibió el pase en cortada del volante Jaminton Campaz, aunque fue desequilibrado antes de rematar y no pudo darle dirección a su disparo.

En 43 minutos, otra jugada individual por izquierda de Cantizano terminó en un centro atrás que esta vez empujó Ruben al gol, generando la emoción del público en el que fue su primer tanto desde que volvió del retiro.

Rosario Central octavos de final Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Rodolfo D´Onofrio salió a marcar la cancha.

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

Ángel Di María lanzó un duro comunicado.

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

Rosario Central venció a Racing y se metió en semifinales.

Rosario Central venció a Racing y se metió en las semifinales del Torneo Apertura

Rosario Central recibe a Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Rosario Central y Racing buscan un lugar en las semifinales

Lo último

Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Último Momento
Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Riestra fue goleado por Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana

Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central goleó a Universidad Central y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores

Colón blindó a su figura: Ignacio Lago renovó hasta 2027 y asegura su futuro

Colón blindó a su figura: Ignacio Lago renovó hasta 2027 y asegura su futuro

Colón ya tiene árbitro para el partido ante Mitre de Santiago del Estero

Colón ya tiene árbitro para el partido ante Mitre de Santiago del Estero

Ovación
La reserva Colón perdió contra Ferro en casa y le cuesta encontrar regularidad

La reserva Colón perdió contra Ferro en casa y le cuesta encontrar regularidad

Pablo Caro: Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado

Pablo Caro: "Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado"

El dato que ilusiona a Unión de cara al partido ante Independiente

El dato que ilusiona a Unión de cara al partido ante Independiente

El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"