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El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

La derrota de Morón dejó a Colón como único líder y revalorizó el empate en Caseros. Además, el equipo de Ezequiel Medrán muestra un dato clave

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 14:32hs
El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón mira a todos desde arriba y el punto en Caseros tomó otro valor. La derrota de Morón ante All Boys terminó de acomodar el panorama en la Zona A y dejó al Sabalero como único líder de la Primera Nacional. Por eso, el empate fuera de casa, que en el momento parecía apenas aceptable, terminó con sabor positivo.

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Ahora, claro, el desafío será sostener esa condición el próximo domingo, cuando desde las 18 reciba al sorprendente Ciudad Bolívar, una de las revelaciones del torneo y un rival que llega dispuesto a dar el golpe en Santa Fe.

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En ese crecimiento paulatino que viene mostrando el equipo de Ezequiel Medrán hay un detalle no menor que quizás pasó desapercibido: Colón logró convertir en casi todos los partidos que disputó en la temporada. Una señal clara de regularidad ofensiva y también de competitividad.

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Colón casi siempre hace un gol

Después de 13 presentaciones —todavía con el duelo de la cuarta fecha pendiente— el Sabalero solamente se quedó sin marcar en tres encuentros: el 0-0 frente a Central Norte, la derrota 2-0 contra Morón y el 0-0 ante Godoy Cruz.

Ignacio Lago
Lago marc&oacute; el gol de Col&oacute;n en Caseros.

Lago marcó el gol de Colón en Caseros.

El dato refleja que, incluso en partidos cerrados o adversos, el equipo casi siempre encontró herramientas para lastimar. Si algo explica este presente de líder es justamente esa constancia: Colón no necesita golear para sostenerse arriba, pero sí mantiene una identidad competitiva que le permite sumar y mantenerse firme en la pelea.

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Con Medrán, de a poco, la cosecha se agranda y, mientras el torneo avanza, el Sabalero empieza a demostrar que no solo sabe resistir: también tiene argumentos para ilusionarse.

Colón Ezequiel Medrán Primera Nacional
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