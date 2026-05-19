El detalle ofensivo que sostiene a este Colón puntero de la zona A

La derrota de Morón dejó a Colón como único líder y revalorizó el empate en Caseros. Además, el equipo de Ezequiel Medrán muestra un dato clave

Colón mira a todos desde arriba y el punto en Caseros tomó otro valor. La derrota de Morón ante All Boys terminó de acomodar el panorama en la Zona A y dejó al Sabalero como único líder de la Primera Nacional . Por eso, el empate fuera de casa, que en el momento parecía apenas aceptable, terminó con sabor positivo.

Ahora, claro, el desafío será sostener esa condición el próximo domingo, cuando desde las 18 reciba al sorprendente Ciudad Bolívar, una de las revelaciones del torneo y un rival que llega dispuesto a dar el golpe en Santa Fe.

• LEER MÁS: Caro: "Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado"

En ese crecimiento paulatino que viene mostrando el equipo de Ezequiel Medrán hay un detalle no menor que quizás pasó desapercibido: Colón logró convertir en casi todos los partidos que disputó en la temporada. Una señal clara de regularidad ofensiva y también de competitividad.

• LEER MÁS: Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

Colón casi siempre hace un gol

Después de 13 presentaciones —todavía con el duelo de la cuarta fecha pendiente— el Sabalero solamente se quedó sin marcar en tres encuentros: el 0-0 frente a Central Norte, la derrota 2-0 contra Morón y el 0-0 ante Godoy Cruz.

Ignacio Lago Lago marcó el gol de Colón en Caseros. LPF Play

El dato refleja que, incluso en partidos cerrados o adversos, el equipo casi siempre encontró herramientas para lastimar. Si algo explica este presente de líder es justamente esa constancia: Colón no necesita golear para sostenerse arriba, pero sí mantiene una identidad competitiva que le permite sumar y mantenerse firme en la pelea.

• LEER MÁS: Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Con Medrán, de a poco, la cosecha se agranda y, mientras el torneo avanza, el Sabalero empieza a demostrar que no solo sabe resistir: también tiene argumentos para ilusionarse.