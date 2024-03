Vuelve a Tribus Attitude, el show tributo a los Guns N' Roses más grande de Latinoamerica

A la muy lograda caracterización de cada uno de los músicos, Attitude eleva la apuesta al punto de recrear videos clips en vivo como "November Rain" con la aparición de "la novia", el ataúd y los funebreros, "You could be mine" con uno de los momentos más fuertes, la entrada de un "terminator", bailarinas y una gran puesta en escena y sonido, sumado a más de 15 cambios de vestuario en “Axl Rose”.