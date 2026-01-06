Etcheverry dio el primer paso en Hong Kong y sostuvo la bandera Argentina

Tomás Etcheverry avanzó de ronda el ATP de Hong Kong, en una jornada irregular para los argentinos marcada por eliminaciones tempranas.

El ATP de Hong Kong tuvo una jornada con luces y sombras para el tenis argentino , pero la noticia positiva llegó de la mano de Tomás Martín Etcheverry , quien consiguió su primer triunfo del año en un cuadro principal del ATP Tour al imponerse con autoridad y avanzar a la segunda ronda del certamen asiático.

El platense mostró temple y consistencia desde el fondo de la cancha , dos de las marcas registradas de su juego, para superar al francés Valentin Royer por 6-4 y 7-5 en una hora y 44 minutos de partido. Fue una victoria trabajada, en la que supo gestionar los momentos de presión y cerrar cada set sin conceder fisuras en los games decisivos.

El triunfo tuvo un valor simbólico adicional: Etcheverry logró por primera vez abrir una temporada con victoria, algo que se le había negado en los inicios de los últimos años, tanto en torneos ATP como en competencias por equipos. Un dato que potencia la confianza en este arranque de 2026.

Etcheverry, firme desde el fondo y con ambición

En Hong Kong, el argentino exhibió solidez con el drive cruzado, buena profundidad en los intercambios y un correcto porcentaje de primeros servicios, claves para neutralizar los intentos de reacción del francés. Además, mostró madurez táctica para administrar ventajas y cerrar el encuentro en sets corridos.

Con este resultado, Etcheverry avanzó a la segunda ronda, donde tendrá un desafío mayor frente al italiano Lorenzo Musetti, primer preclasificado del torneo. Será el tercer enfrentamiento entre ambos, con antecedentes favorables al europeo, vencedor en los dos cruces previos disputados durante la temporada 2025.

Jornada adversa para Navone y Comesaña

Distinta fue la suerte para los otros argentinos en competencia. Mariano Navone no pudo en su estreno y cayó ante el local Coleman Wong por 6-3 y 7-5. El tenista de Hong Kong, invitado al torneo, volvió a dejar una buena impresión y avanzó a la siguiente instancia.

Tampoco logró superar la primera ronda Francisco Comesaña, quien fue derrotado por el chino Juncheng Shang por 6-4 y 6-4, quedando eliminado de manera prematura en el certamen.

De esta manera, Etcheverry quedó como el único argentino en carrera en el ATP de Hong Kong, sosteniendo la ilusión nacional en un torneo que empieza a exigir mayor jerarquía en cada ronda. Su próximo compromiso ante Musetti marcará una prueba de fuego para medir su verdadero punto de partida en la temporada 2026.