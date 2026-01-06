Uno Santa Fe | Etcheverry

Etcheverry dio el primer paso en Hong Kong y sostuvo la bandera Argentina

Tomás Etcheverry avanzó de ronda el ATP de Hong Kong, en una jornada irregular para los argentinos marcada por eliminaciones tempranas.

6 de enero 2026 · 11:11hs
Etcheverry dio el primer paso en Hong Kong y sostuvo la bandera Argentina

El ATP de Hong Kong tuvo una jornada con luces y sombras para el tenis argentino, pero la noticia positiva llegó de la mano de Tomás Martín Etcheverry, quien consiguió su primer triunfo del año en un cuadro principal del ATP Tour al imponerse con autoridad y avanzar a la segunda ronda del certamen asiático.

El platense mostró temple y consistencia desde el fondo de la cancha, dos de las marcas registradas de su juego, para superar al francés Valentin Royer por 6-4 y 7-5 en una hora y 44 minutos de partido. Fue una victoria trabajada, en la que supo gestionar los momentos de presión y cerrar cada set sin conceder fisuras en los games decisivos.

El triunfo tuvo un valor simbólico adicional: Etcheverry logró por primera vez abrir una temporada con victoria, algo que se le había negado en los inicios de los últimos años, tanto en torneos ATP como en competencias por equipos. Un dato que potencia la confianza en este arranque de 2026.

Etcheverry, firme desde el fondo y con ambición

En Hong Kong, el argentino exhibió solidez con el drive cruzado, buena profundidad en los intercambios y un correcto porcentaje de primeros servicios, claves para neutralizar los intentos de reacción del francés. Además, mostró madurez táctica para administrar ventajas y cerrar el encuentro en sets corridos.

Con este resultado, Etcheverry avanzó a la segunda ronda, donde tendrá un desafío mayor frente al italiano Lorenzo Musetti, primer preclasificado del torneo. Será el tercer enfrentamiento entre ambos, con antecedentes favorables al europeo, vencedor en los dos cruces previos disputados durante la temporada 2025.

LEER MÁS: Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Jornada adversa para Navone y Comesaña

Distinta fue la suerte para los otros argentinos en competencia. Mariano Navone no pudo en su estreno y cayó ante el local Coleman Wong por 6-3 y 7-5. El tenista de Hong Kong, invitado al torneo, volvió a dejar una buena impresión y avanzó a la siguiente instancia.

Tampoco logró superar la primera ronda Francisco Comesaña, quien fue derrotado por el chino Juncheng Shang por 6-4 y 6-4, quedando eliminado de manera prematura en el certamen.

De esta manera, Etcheverry quedó como el único argentino en carrera en el ATP de Hong Kong, sosteniendo la ilusión nacional en un torneo que empieza a exigir mayor jerarquía en cada ronda. Su próximo compromiso ante Musetti marcará una prueba de fuego para medir su verdadero punto de partida en la temporada 2026.

Etcheverry Hong Kong Argentina tenis

Lo último

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Último Momento
Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Ovación
CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe