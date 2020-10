Facundo Garcés: "Siempre quise ser jugador de fútbol"

Garcés charló con el programa La Voz del Sabalero (Sol 91.5) y en el inicio admitió que "ahora se pudo aclarar todo, antes lo que había firmado con la pandemia, por dos años por separado, no estaba todo bien claro, de manera formal se pudo llegar a un acuerdo y estoy súper contento y muy feliz".

Más adelante reconoció que "este tiempo estuve tranquilo, firmar había firmado, no iba a quedar libre, me concentré en entrenar, tenía la cabeza en eso, lo demás mi representante me dijo que se iba a encargar, el lunes me dijo que estaba todo hecho y el martes por la tarde pude estampar la firma".

El actual momento del plantel rojinegro no es el mismo que cuando arrancaron el 10 de agosto, más allá de que el DT decide no realizar por el momento partidos amistosos. En este sentido Garcés disparó: "Por suerte ahora podemos entrenar todos juntos, las primeras semanas fue complicado, con grupos reducidos, contento por eso".

Facundo Garcés.jpg Facundo Garcés se mostró feliz al rubricar su contrato con Colón.

Al momento de repasar su historia en Colón, el defensor detalló que "hice toda mi infancia en El Quillá y desde 2013 me sumé a Colón, primer año fue inestable, era un cambio muy grande. Cuando cambié a un colegio nocturno me hizo un click la cabeza, lo hablé con mi familia, quería ser jugador de fútbol, siempre estuvo entrenarme, ser responsable lo fui y dejé cosas de lado, no me arrepiento de nada, con perseverancia se va encaminando todo".

Garcés dijo no tener problemas en adaptarse a lo que pide Domínguez, a la vez que apuntó: "En base a lo que pide el partido me acomodo, no hay que hacer cosas raras ni locuras. Ser aguerrido, hacerle sentir el rigor al delantero, me siento cómodo en cualquiera de los dos lados por defensa. Tanto derecha como izquierda".

En la parte final añadió que "vamos bien, haciendo todo lo que nos pide el técnico, por ahora entrenamos para estar preparados, sabiendo que aún nadie dice cuándo vamos a empezar a jugar".