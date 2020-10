El arquero uruguayo habló con La Voz del Sabalero, que se emite por Radio Sol (FM 91.5), donde hizo referencia a aquella noche soñada en la Copa Sudamericana, habló de la importancia de que Colón coseche su primer título, a lo cual se planteó como objetivo en lo que resta de su vínculo con la institución.

En el arranque, y antes de hablar de aquella noche histórica ante Mineiro por la Sudamericana, Leonardo Burián contó sobre el regreso del fútbol: "Domínguez está tratando de cerrar un amistoso para llegar con algo de rodaje a esa fecha estimativa, va a estar complicado pero en algún momento tendrá que arrancar el fútbol. Llegué una semana después de que arrancó el grupo, luego hice la cuarentena en mi casa. Costó volver al ritmo de entrenamiento, ya que no es lo mismo hacerlo solo que trabajar en grupo. Es algo atípico, complica a todo el mundo, pero de a poco se van abriendo las opciones, se pudo hacer fútbol y a medida que pasan los días vamos avanzando".

Luego, se metió de lleno en lo que fue la clasificación de Colón a la final de la Sudamericana, y Leonardo Burián dijo: "Me hicieron llegar muchos videos, fotos, saludos y agradecimientos de la gente. Es un recuerdo imborrable para el hincha y para los jugadores. Es uno de los recuerdos más lindos de mi carrera que quedará grabado por siempre. Mi familia está muy contenta por cómo se recordó. Fue un año muy lindo, estoy contento en Colón. Incluso en un momento me dijeron que se había agotado la camiseta amarilla de Kelme, eso me pone muy contento".

Cuando se le preguntó por el último penal atajado ante Mineiro, el arquero de Colón dijo: "Se me eriza la piel, es un recuerdo que quedará en mi corazón por el resto de mi vida. Es algo impresionante lo que disfrutamos cuando el VAR confirmó que habíamos ganado, luego llegó el desahogo, los abrazos y los llantos, disfrutando con la gente que había hecho un esfuerzo enorme para ir a Brasil".

Se le preguntó por qué se quedó quieto tras atajar el último penal para llegar a la final de la Sudamericana y Leonardo Burián, manifestó: "Quería salir corriendo, pero el árbitro me había advertido que no salga a festejar antes que pateara Cazares hasta que no se confirme. Mi sonrisa fue alegría contenida, y nerviosismo por la decisión, una vez que se confirmó se desató la locura de todo Colón".

Leonardo Burián.jpg Leonardo Burián recordó la histórica noche que vivió Colón tras eliminar al Atlético Mineiro en la Sudamericana. Twitter

También se le preguntó qué lo sorprendió del hincha de Colón en la Sudamericana, y Burián contó: "Tiene una pasión tremenda, te lo hace sentir en la calle. No tiene para llegar a fin de mes y saca un pasaje para ir a Venezuela. Hacer esos viajes, con la necesidad que se pasa es muy valorable, ahí se nota el amor del hincha para el club, demuestra la necesidad que se le brinde un campeonato, ojalá algún día se lo podamos brindar, porque se lo merece".

"Luego de haber estado tan cerca del título, a uno le queda la espina clavada de volver a una copa internacional o lo mismo en el ámbito local, tenemos ganas de hacer algo importante, ojalá que sea el primer título, que sería algo imborrable para la gente de Colón y para nosotros", continuó Leonardo Burián.

Y Leonardo Burián agregó sobre lo que viene para Colón: "Ahora tenemos que renovar expectativas, mirar hacia adelante, con la incertidumbre de no saber cuándo va a arrancar, pero queremos y nos merecemos pelear más arriba para meternos otra vez en una copa internacional, seguramente Eduardo (Domínguez) tiene más tiempo de trabajo, es su segunda etapa en el club se vio reflejado en el partido ante Rosario Central, donde su impronta en tan poco tiempo nos ayudó".

Hizo referencia también sobre si existió la chance de jugar en otro club y tiró: "Me llamaron cuando estaba en Uruguay que había salido un rumor de Nacional, pero jamás lo pensé porque tenía contrato con Colón, si estaba la posibilidad los primeros que se iban a enterar eran los dirigentes. Estaba tranquilo y esperando que me llamen para arrancar los entrenamientos, Eduardo me preguntó si estaba esa posibilidad y le dije que no".

"Estoy solo, mi familia está en Uruguay, mi señora trabaja y mis chicos están en el colegio. En ese sentido proricé darle tranquilidad a mi familia, que estuviera en su casa, con sus amigos. Santa Fe es una ciudad muy tranquila, como Uruguay, la gente me brinda mucho cariño y estoy muy tranquilo", destacó en otra parte de la charla el arquero de Colón, Leonardo Burián.

Mientras que sobre la conformación del plantel de Colón de cara a la nueva temporada, Burián reflejó: "Con línea de cinco, con los tres centrales, tenés más capacidad de soltar a los laterales. Pero en el fútbol todo puede cambiar, tenemos que tener ensayadas las líneas de tres y cuatro. Tenemos un plantel bastante nutrido, nosotros estamos bastante bien cubiertos en todos los sectores".