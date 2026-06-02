Los fondos estarán destinados a la ampliación de su sede, donde brinda alojamiento y acompañamiento a niños con cáncer y sus familias durante el tratamiento en el Hospital de Niños Orlando Alassi

Fundación Mateo Esquivo realiza un Chopp Bingo para ampliar su casa de alojamiento para niños con cáncer

La Fundación Mateo Esquivo , una de las organizaciones más comprometidas con la lucha contra el cáncer infantil en Santa Fe, realizará el próximo 10 de junio un nuevo Chopp Bingo solidario con el objetivo de recaudar fondos para ampliar su sede de alojamiento y continuar brindando asistencia a pacientes oncológicos y sus familias.

El evento tendrá lugar en Ríos de Gula y representa una de las principales actividades de recaudación del año para la institución. Desde la fundación destacaron que lo obtenido permitirá avanzar en un ambicioso proyecto de crecimiento edilicio que busca dar respuesta a una demanda cada vez mayor.

"Para nosotros es uno de los eventos recaudatorios más importantes del año. A partir de ahí proyectamos obras y actividades que son fundamentales para el funcionamiento de la fundación", explicó Diego Esquivo, referente de la entidad.

Una casa que quedó chica por la creciente demanda

Actualmente, la Fundación Mateo Esquivo cuenta con una sede destinada a alojar a niños que reciben tratamiento oncológico en el Hospital de Niños Orlando Alassia y que, por distintas razones, no pueden regresar a sus hogares durante el proceso médico.

La institución dispone de siete habitaciones individuales, pero la cantidad de familias que requieren asistencia creció significativamente en los últimos años. Por ese motivo, proyectan construir siete habitaciones adicionales en la planta alta, además de un SUM (Salón de Usos Múltiples) destinado a actividades recreativas y de acompañamiento para los niños y sus familias.

"La sede ya nos quedó chica. Hace más de diez años que trabajamos acompañando a las familias y hoy necesitamos ampliar los espacios para seguir brindando respuestas", señaló Esquivo.

Más de 100 niños reciben acompañamiento

Desde la fundación estiman que actualmente acompañan a más de 100 niños en distintas etapas de tratamiento oncológico. Además del alojamiento, ofrecen espacios de contención para quienes deben permanecer largas horas en la ciudad por controles médicos, análisis o tratamientos.

La enfermedad oncológica infantil suele implicar tratamientos prolongados, que pueden extenderse entre ocho meses y un año y medio, generando un fuerte impacto emocional, económico y social en las familias.

Por ello, la labor de la fundación se centra en brindar apoyo integral, tanto dentro como fuera del hospital, acompañando a los pacientes durante todo el proceso.

La emoción de celebrar una recuperación

Durante la entrevista, Diego Esquivo destacó la alegría que representa cada alta médica. En los últimos días, dos niños finalizaron sus tratamientos, una noticia que fue celebrada por las familias y por todo el equipo de la fundación.

"Somos una parte más dentro de un proceso enorme, pero convivimos tanto tiempo con las familias que terminan siendo parte de nuestra propia familia. Ver a un chico terminar su quimioterapia y volver a su casa después de una batalla tan dura es una satisfacción inmensa", expresó.

Además, remarcó la importancia del diagnóstico temprano y del acceso a tratamientos adecuados, factores clave para mejorar las posibilidades de recuperación en los casos de cáncer infantil.

Cómo participar del Chopp Bingo solidario

Las entradas para el Chopp Bingo de la Fundación Mateo Esquivo pueden adquirirse a través de las redes sociales oficiales de la institución. Desde allí, los interesados son derivados a un contacto de WhatsApp donde reciben información sobre formas de pago y disponibilidad.

La convocatoria busca reunir a toda la comunidad santafesina en una noche solidaria que permitirá seguir fortaleciendo una tarea fundamental para cientos de familias que atraviesan una de las situaciones más difíciles de sus vidas.