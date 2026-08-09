Intratable: Agustín Colazo abrió el camino de otra victoria de Gimnasia

Agustín Colazo, cuyo pase pertenece a Unión, anotó su segundo tanto en Gimnasia, que le ganó por 2-1 a Barracas Central en el Bosque.

Gimnasia sostiene su gran año: alcanzó su tercer triunfo consecutivo al derrotar por 2-0 a Barracas Central y es uno de los líderes de la Zona B del Torneo Clausura 2026, al cabo de su partido por la cuarta fecha. El primer gol de la noche fue convertido por el delantero Agustín Colazo en el primer minuto del complemento de un encuentro disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, mientras que el extremo Franco Torres convirtió en el segundo minuto de descuento.

Con el triunfo, el equipo que dirige Ariel Pereyra se unió al lote de punteros del grupo B, con nueve puntos, y se sostiene en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana , al tener 35 unidades en la tabla anual y a tres de acceder a la Libertadores 2027 , mientras que el “Guapo” es otro de los líderes, también con nueve unidades.

En la próxima fecha, el “Lobo” será visitante en una nueva edición del tradicional “Clásico de La Plata”, cuando enfrente a Estudiantes el sábado 15 de agosto desde las 16:45, mientras que los jugadores del entrenador Damián Ayude recibirán a Rosario Central el domingo 16, a partir de las 20:15.

La primera llegada del partido fue del local, a los 21 minutos, con una combinación por izquierda que terminó en un centro atrás para la definición de primera del delantero Agustín Auzmendi, cuyo disparo fue bloqueado por el gran cierre del lateral Rodrigo Insúa.

El “Lobo” llegó de forma parecida siete minutos después: esta vez el pase atrás desde la izquierda fue del volante Nicolás Barros Schelotto, mientras que el nuevo remate de primera de Auzmendi salió alto.

En 32 minutos del primer tiempo, mediante una presión alta, el delantero de la visita Jhonatan Candia pudo sacar un zurdazo desde afuera del área, que salió alto.

Tan solo un minuto más tarde hubo un nuevo remate lejano para el “Guapo”, esta vez del mediocampista Iván Tapia, con un tiro que salió bajo y al palo derecho del arquero Nelson Insfrán, que no tuvo problemas para contenerlo.

Agustín Colazo, con su sello goleador en la victoria de Gimnasia

El primer gol de la noche llegó en el primer minuto de la segunda etapa. El lateral Pedro Silva Torrejón pudo aprovechar su principal virtud y tirar un buen centro a la carrera desde el costado izquierdo, que habilitó el anticipo y cabezazo goleador de Agustín Colazo, para el 1-0.

En siete minutos, el talentoso volante Ignacio “Nacho” Fernández presionó alto y pudo robar contra el defensor Kevin Jappert, para luego dejarle la pelota a Auzmendi, aunque su remate bajo fue detenido por el guardameta Marcelo Miño.

Ya en 27 minutos de la segunda etapa, Barros Schelotto controló al borde del área, enganchó para eludir a un rival y definió con la cara externa de su preciso pie izquierdo, con un tiro que salió a las manos de Miño.

Diez minutos más tarde, el volante Mateo Seoane quiso sorprender con un remate lejano y bombeado, que el arquero Marcelo Miño pudo desactivar al volver sobre sus pasos, para meter un manotazo que desvió la pelota por encima del travesaño.

Barracas llegó con mucha claridad en 43 minutos del segundo tiempo, con un buen remate desde el costado derecho del delantero Lucas Gamba, que se fue desviado a centímetros del ángulo izquierdo del arquero rival.

En el segundo minuto de descuento del complemento, una gran jugada individual por derecha de Franco Torres le permitió entrar al área y sacar un remate potente al primer palo, para sentenciar el 2-0 final.