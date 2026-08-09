Carne de cerdo a casi $8.000 el kilo: seis cortes se venderán a un precio especial durante agosto y septiembre en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva etapa del programa de precios de referencia. La propuesta contempla cuadrada, peceto, cuadril, tortuguita, nalga y bola de lomo, que estarán disponibles progresivamente en 85 supermercados de 20 ciudades de la provincia.

Precios y Cortes: seis cortes de pulpa de cerdo a $7.900 el kilo, un 20% menos que el valor de mercado.

El Gobierno provincial lanzó una nueva etapa de Acuerdo Santa Fe , el programa que articula al Estado con distintos sectores privados para ofrecer productos a precios de referencia y cuidar el poder adquisitivo de las familias.

En esta oportunidad, durante agosto y septiembre , los supermercados adheridos comercializarán seis cortes de pulpa de cerdo a $7.900 por kilogramo . La propuesta se implementará de manera progresiva y alcanzará a unos 85 locales distribuidos en 20 ciudades santafesinas .

El lanzamiento se realizó este viernes en Rosario y estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien destacó el acuerdo alcanzado entre frigoríficos y supermercados para sostener un valor accesible en góndola.

Los cortes incluidos son cuadrada, peceto, cuadril, tortuguita, nalga y bola de lomo. Según explicó la Provincia, el precio acordado representa aproximadamente un 20% menos que el valor de mercado.

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Un precio de referencia para el consumidor

Para alcanzar los $7.900 por kilo en las góndolas, los frigoríficos acordaron con el sector supermercadista dos modalidades de comercialización: $5.500 por kilogramo para las pulpas de cerdo a granel y $4.500 para el jamón entero sin cuero.

Durante la presentación, Puccini remarcó que el acuerdo surgió de la articulación entre los distintos actores de la cadena productiva.

“Este acuerdo se logra entre los privados. Están la Cámara de Frigoríficos, la de Supermercados y la de Autoservicios poniéndose de acuerdo en un precio que lleva la carne de cerdo a $7.900 en góndola durante todo agosto y septiembre”, señaló.

El ministro sostuvo que la iniciativa permitirá acercar una alternativa de proteína animal a un precio más bajo que el de la carne vacuna.

“Llegamos al consumidor con un precio mucho más accesible, casi la tercera parte de lo que cuesta el kilo de carne bovina. Es una baja importante para el bolsillo del consumidor y una posibilidad de poner proteína animal en la mesa de las familias”, afirmó.

Abastecimiento garantizado

Uno de los puntos centrales del acuerdo es garantizar la disponibilidad de los cortes durante los dos meses de vigencia del programa.

En ese sentido, Puccini explicó que los productores pondrán la carne a disposición de los frigoríficos, mientras que estos serán responsables de asegurar el abastecimiento de los supermercados adheridos.

“Los productores ponen a disposición de los frigoríficos la carne y los frigoríficos van a garantizar el abastecimiento permanente a los supermercados”, detalló.

El funcionario también destacó el impacto del acuerdo sobre la cadena productiva santafesina, al señalar que permite llevar a las góndolas producción y mano de obra local.

“Ayuda a poner en la góndola mano de obra santafesina y da trabajo a muchos de nuestros productores”, sostuvo.

Y agregó: “Esto no se ve en ninguna provincia de la República Argentina: que toda la cadena de valor se siente en una misma mesa”.

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El cerdo, más cerca del pollo

Desde el sector supermercadista también valoraron la iniciativa y la articulación con el Gobierno provincial.

El presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región (Casar), Sergio Cassinerio, destacó la importancia del acuerdo para los consumidores y remarcó la evolución de los precios de la carne porcina.

En ese sentido, afirmó que “el costo de la carne de cerdo nunca estuvo tan cerca del pollo”, una situación que consideró relevante para ampliar las alternativas de consumo de las familias.

Por su parte, el titular del supermercado Único, José Roccuzzo, destacó el contexto en el que se desarrolló la presentación y valoró especialmente las mejoras en materia de seguridad en Rosario.

“En su momento, los periodistas no querían venir y ahora verlos acá es una muy buena noticia”, expresó.

Un acuerdo entre frigoríficos y supermercados

La nueva etapa de Acuerdo Santa Fe fue consensuada en el marco de la Mesa de Supermercadismo impulsada por el Gobierno provincial.

En el entendimiento participaron la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, la Cámara de Supermercados de Santa Fe, la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Sociedad de Carniceros de Rosario.

El esquema contempla un esfuerzo compartido entre frigoríficos y supermercados, que resignan parte de sus márgenes comerciales para sostener el precio acordado y garantizar el abastecimiento durante agosto y septiembre.

Una alternativa a la carne vacuna

Santa Fe se encuentra entre las principales provincias productoras de carne porcina del país. Con esta iniciativa, el Gobierno busca estimular el consumo de cerdo, ofrecer una alternativa a la carne vacuna y, al mismo tiempo, fortalecer a los distintos eslabones de la cadena productiva.

El objetivo es dinamizar las ventas y consolidar la articulación entre productores, frigoríficos y comercios para sostener precios competitivos y favorecer el consumo de producción santafesina.

Durante la presentación también participó el programa Sabores de Santa Fe, que ofreció una propuesta gastronómica con recetas elaboradas a partir de los cortes incluidos en el acuerdo, con el propósito de mostrar distintas opciones para incorporar carne de cerdo a la mesa familiar.