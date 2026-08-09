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Felipe Klaus, otro orgullo del semillero de Unión: fue convocado a la Selección Sub-15

Unión hizo oficial que el juvenil Felipe Klaus fue citado para formar parte de la Selección Nacional Juvenil Sub 15, y deberá presentarse en el Predio Lionel Andrés Messi.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 19:59hs
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Felipe Klaus, otro orgullo del semillero de Unión: fue convocado a la Selección Sub-15

El juvenil de Unión, Felipe Klaus, recibió una importante noticia que premia su crecimiento en las divisiones formativas del club: fue convocado a la Selección Nacional Juvenil Sub-15 para participar de una serie de entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento al trabajo que viene realizando el joven futbolista en el semillero tatengue y lo coloca ante una gran oportunidad para seguir desarrollándose y compartir jornadas de trabajo junto a otros de los principales talentos de su categoría a nivel nacional.

La noticia fue comunicada por Unión a través de sus redes sociales, donde el club destacó el orgullo que significa contar con un nuevo representante en los seleccionados juveniles.

La publicación en redes de Unión

“Otro orgullo del semillero Tatengue. Nuestro juvenil Felipe Klaus fue convocado a la Selección Nacional Juvenil Sub-15 para realizar sesiones de entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi. ¡Felicitaciones Feli!”, publicó la institución rojiblanca.

De esta manera, Klaus se suma a la lista de jóvenes futbolistas de Unión que reciben el reconocimiento de los seleccionadores nacionales y continúa dando pasos importantes en su formación, ahora con la camiseta de la Selección Argentina.

Unión Selección Lionel Messi
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