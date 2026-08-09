Multas más caras en Santa Fe: cuánto costará cada una de las infracciones de tránsito desde este lunes

La actualización de la Unidad Fija eleva desde este lunes el costo de las sanciones en la ciudad capital. Las multas por “picadas”, exceso de velocidad, alcoholemia, uso del celular y circulación en moto sin casco tendrán nuevos valores.

Las multas por infracciones de tránsito en Santa Fe aumentaron desde este lunes 10 de agosto.

A partir de este lunes 10 de agosto, las multas por infracciones en la ciudad de Santa Fe tendrán nuevos valores. La actualización responde al incremento de la Unidad Fija (UF) , el parámetro establecido por la normativa municipal para determinar las sanciones económicas.

La nueva UF fue fijada en $2.092 , un valor que representa una suba del 0,24% respecto del monto vigente desde junio . En lo que va de 2026, el incremento acumulado alcanza el 23% .

El valor de la Unidad Fija se determina tomando como referencia el precio de un litro de nafta súper de YPF en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de Santa Fe. La normativa permite al Ejecutivo municipal actualizar este parámetro de manera bimestral.

Con la nueva referencia, también se modifican los montos de las infracciones contempladas en el Régimen de Infracciones y Penalidades.

Exceso de velocidad: las multas más elevadas

Entre las sanciones más costosas se encuentran las vinculadas con las denominadas “picadas”. Quienes participen en este tipo de competencias podrán recibir multas de entre $5.230.000 y $16.736.000, además de una posible inhabilitación para conducir de uno a dos años.

En el caso de circular entre 20 y 40 kilómetros por hora por encima de la velocidad máxima permitida, la sanción económica irá de $313.800 a $3.138.000.

Cuando el exceso de velocidad supere los 40 km/h, la multa será todavía mayor y podrá ubicarse entre $460.240 y $4.602.400.

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Alcoholemia positiva y uso de sustancias

Conducir con alcoholemia positiva o bajo los efectos de sustancias también contempla sanciones económicas importantes.

En estos casos, la multa podrá ir de $397.480 a $4.184.000, además de una posible inhabilitación para conducir de hasta 365 días, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa municipal.

Cuánto cuesta usar el celular al volante

Entre las infracciones más habituales se encuentra el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Desde este lunes, la sanción económica será de entre $104.600 y $1.046.000. La infracción también puede derivar en una inhabilitación para conducir de hasta 60 días.

La actualización busca reforzar el cumplimiento de las normas vinculadas con la seguridad vial y reducir conductas que pueden generar distracciones al volante.

Multas para motociclistas que circulen sin casco

Los conductores y acompañantes de motocicletas que circulen sin el casco protector correspondiente también quedarán alcanzados por los nuevos valores.

La multa será de entre $104.600 y $1.046.000, con la posibilidad de sumar una inhabilitación de hasta 60 días.

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Estacionamiento: las infracciones más frecuentes

Las faltas relacionadas con el estacionamiento también tendrán nuevos valores a partir de este lunes.

Estacionar en doble mano, en mano prohibida, sobre la vereda, en contramano o frente a accesos a garajes contempla multas de entre $31.380 y $313.800.

Las multas podrán saldarse con bienes o servicios para la ciudad gentileza

En tanto, quienes estacionen en las dársenas del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) sin la registración correspondiente deberán afrontar una sanción equivalente a 11 UF, es decir, $23.012 con el nuevo valor.

También está contemplada la prohibición de lavar vehículos en la vía pública, una infracción que tendrá multas de entre $41.840 y $418.400.

Otras infracciones que también aumentan

La actualización de la Unidad Fija alcanza además a distintas infracciones vinculadas con el mantenimiento del espacio público.

La falta de cestos en altura para depositar transitoriamente las bolsas de residuos podrá ser sancionada con multas de entre $62.760 y $251.040.

Por no mantener las veredas libres de yuyos y malezas, los propietarios podrán recibir multas de entre $31.380 y $313.800.

Además, los comercios que entreguen bolsas plásticas en contravención con la normativa vigente podrán ser sancionados con multas de entre $167.360 y $1.673.600.

Pago voluntario con descuento

En buena parte de las infracciones que no están consideradas como “muy graves”, la normativa municipal contempla la posibilidad de acceder al pago voluntario con un descuento del 20%, siempre que se cumplan las condiciones y los plazos establecidos.

De esta manera, desde este lunes los conductores y propietarios de vehículos deberán afrontar los nuevos valores derivados de la actualización de la Unidad Fija, que también impactará en otras sanciones contempladas por el régimen municipal.