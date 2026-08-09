Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

El estadio del Sabalero vivió una jornada especial por el debut de Iván Delfino en su regreso al club. Los hinchas llegaron con la ilusión renovada para acompañar al equipo en un partido clave por la Primera Nacional.

El regreso de Iván Delfino a Colón no pasó desapercibido entre los hinchas. La presencia del entrenador, que ya había conducido al Sabalero durante la primera parte de 2024, despertó recuerdos y renovó expectativas en una etapa que pretende devolver al equipo a los primeros planos de la Primera Nacional.

Desde las inmediaciones del Brigadier López, el color rojinegro volvió a ocupar cada rincón. Camisetas, banderas, bombos y familias identificadas con los colores de Colón acompañaron una jornada especial, marcada fundamentalmente por la vuelta de un entrenador que dejó una huella en su anterior paso.

Una relación que vuelve a empezar en Colón

Delfino regresó al mundo Colón con una historia previa que los hinchas conocen bien. Su primera etapa estuvo atravesada por el desafío de competir en la Primera Nacional después del descenso y por una campaña que tuvo al equipo como protagonista durante buena parte del campeonato.

Ahora, más de dos años después, el entrenador vuelve a asumir la conducción con un escenario diferente y con el objetivo de reencauzar el rumbo del Sabalero.

La dirigencia encabezada por José Alonso, junto al director deportivo Diego Colotto, encontró en Delfino el perfil elegido para hacerse cargo del equipo tras la salida de Ezequiel Medrán.

El pueblo sabalero volvió a mostrar su pasión

Como ocurre cada vez que Colón afronta un nuevo desafío, el protagonismo de los hinchas volvió a quedar reflejado en las calles de Santa Fe.

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El rojo y negro apareció en camisetas, banderas y distintos elementos que identifican al pueblo sabalero. El Brigadier López, escenario habitual de grandes jornadas del club, volvió a convertirse en el punto de encuentro de una hinchada que mantiene intacta su pasión.

La llegada de un nuevo entrenador también significó una oportunidad para renovar el vínculo entre el equipo y sus simpatizantes. La ilusión volvió a instalarse alrededor de Colón, con Delfino otra vez como protagonista y con una historia que comienza un nuevo capítulo en Santa Fe.