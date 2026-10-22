Granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas e importantes destrozos: el temporal golpeó a varias localidades de Santa Fe

Ataliva fue una de las poblaciones más afectadas, con viviendas anegadas, techos dañados, árboles caídos y una familia evacuada. En Fortín Olmos murieron animales y hubo daños en cultivos. Rafaela y otras localidades del centro-oeste santafesino también registraron una fuerte granizada. El SMN mantenía una alerta naranja por tormentas.

Granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas e importante destrozos: el temporal golpeó a varias localidades de Santa Fe

Un fuerte temporal de lluvia y granizo afectó este jueves a distintas localidades de Santa Fe y dejó viviendas anegadas, techos dañados, árboles caídos, animales muertos y cortes de energía eléctrica . Ataliva, en el departamento Castellanos, fue una de las poblaciones más castigadas: una familia debió ser evacuada, hubo daños en viviendas y se suspendieron las clases del turno tarde.

El fenómeno también golpeó a Rafaela, Colonia Bigand, Susana y Ramona, donde se reportó la caída de granizo de distintos tamaños. En Rafaela, vecinos señalaron que algunas piedras tenían el tamaño de un huevo . En el norte provincial, en tanto, se registraron daños en zonas rurales de Vera y Fortín Olmos, con pérdidas de animales y afectación de cultivos.

En Ataliva, la piedra se hizo presente con otro temporal. pic.twitter.com/sZV5XeXcGL — Mario Galoppo (@mariogaloppo) October 22, 2026

La tormenta comenzó durante la mañana y alcanzó también localidades del este de Córdoba, como Freyre y Porteña, en el departamento San Justo. Mientras los equipos de emergencia intervenían en las zonas afectadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una alerta naranja por tormentas fuertes para distintos departamentos santafesinos.

Granizo del tamaño de un huevo en Rafaela y la región

Las imágenes difundidas durante la mañana mostraron la magnitud de la granizada en distintos puntos del centro-oeste de Santa Fe. En algunos sectores de Rafaela, especialmente en el sur de la ciudad, se reportaron piedras de hielo de gran tamaño, mientras que en otras zonas el granizo se acumuló sobre calles, patios y espacios abiertos.

En Ataliva, una de las zonas más castigadas, una familia debió ser evacuada y se suspendieron las clases del turno tarde.



El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes para sectores de Santa Fe.



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Las piedras provocaron abolladuras en vehículos y daños en techos. También quedaron esparcidas sobre las banquinas, al costado de las rutas, lo que obligó a extremar las precauciones al circular.

En Rafaela, las precipitaciones comenzaron aproximadamente a las 8. Según los registros de la estación local del SMN, entre las 8 y las 9 se acumularon cinco milímetros de lluvia, aunque el impacto del fenómeno fue dispar entre los distintos sectores de la ciudad y las localidades cercanas.

La caída de granizo también se reportó en Colonia Bigand, Susana y Ramona.

Ataliva, una de las localidades más afectadas

En Ataliva, la tormenta dejó viviendas anegadas, techos dañados, árboles caídos y una familia evacuada. Según los vecinos, el granizo cayó durante unos quince minutos y, después, continuó una lluvia intensa.

La acumulación de hielo fue tal que en algunos patios las piedras tardaron más de una hora en derretirse. También se registraron daños en árboles, jardines e instalaciones de viviendas.

#URGENTE | Granizada destructiva en Fortín Olmos, Santa Fe. El ganado sufriendo las consecuencias, con algunas ovejas lastimadas. Tambien se registran daños a cultivos y bienes materiales.



Se mantienen las condiciones de severidad en la tarde.



@vprandina Vía @Argen_weather pic.twitter.com/UKzu23TPrZ — Clima MeteoFedex (@MeteoFedex) October 22, 2026

“Durante quince minutos cayeron piedras de distintos tamaños, del sureste y del noreste. Llovió 50 milímetros en muy poquito tiempo. Si bien el agua ya escurrió, llegó a tapar los caminos. Hay árboles caídos en el pueblo, Defensa Civil ya está trabajando en eso, hay gente que sufrió rotura de techos por las piedras”, relató Leandro “Pity” Scudaletti, trabajador de prensa y vecino de Ataliva.

El agua acumulada también afectó a la escuela primaria de la localidad. Debido a los anegamientos, se suspendieron las clases del turno tarde y se pidió a las familias que retiraran a los alumnos que habían asistido durante la mañana.

Granizo y voladura de techos en Santa Fe



El brutal temporal en Ataliva dejó 50 mm de lluvia, agua dentro de las casas y clases suspendidas. Hay evacuados y pérdidas en el campo. (@AiredeSantaFe) pic.twitter.com/gJyALbhLmt — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) October 22, 2026

Además de los daños en el casco urbano, había preocupación por las posibles pérdidas en las explotaciones rurales de la zona, a raíz del impacto del granizo.

Cortes de luz y daños en el norte santafesino

El fuerte viento que acompañó a la tormenta provocó la voladura de un techo y afectó el suministro eléctrico en varias localidades del departamento Castellanos.

Ataliva, Galisteo, Humberto Primo, Constanza y Virginia permanecieron sin electricidad durante aproximadamente quince minutos.

En distintos puntos de la región también se reportaron daños en automóviles, viviendas y árboles. Los equipos de Defensa Civil comenzaron a intervenir para atender las consecuencias de la caída de ejemplares y los problemas ocasionados por el agua acumulada.

Un temporal de lluvia, viento y granizo provocó serios daños en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.



En Ataliva, una granja agroecológica quedó destrozada. pic.twitter.com/sCR5T2b8Pv — Capital de Noticias (@capdenoticias) October 22, 2026

El temporal también llegó al norte de Santa Fe. En la zona rural de Vera, particularmente en el paraje Kilómetro 29, vecinos reportaron una caída de granizo en seco, es decir, sin lluvia durante la primera etapa del fenómeno. Según los testimonios de habitantes del lugar, las piedras provocaron la muerte de gallinas.

En Fortín Olmos, departamento Vera, otra fuerte granizada azotó la localidad durante las primeras horas del jueves. La caída de hielo duró unos quince minutos, pero provocó la muerte de ovejas, cabras, gallinas y patos. También quedaron arrasados cultivos y se dañó el techo de una vivienda familiar.

Alerta naranja por tormentas fuertes en Santa Fe

Mientras las localidades afectadas comenzaban a evaluar los daños, el SMN mantenía vigente una alerta naranja por tormentas para la tarde del jueves en los departamentos Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín.

La advertencia contemplaba la posibilidad de tormentas fuertes, algunas localmente severas, con lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas de viento y nuevos episodios de granizo.

“Las tormentas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, donde podrían ser superados de forma puntual”, precisó el organismo nacional.

Durante la mañana, la región había estado bajo alerta amarilla, pero para la tarde la advertencia se elevó a naranja en los departamentos mencionados, ante la posibilidad de fenómenos de mayor intensidad.