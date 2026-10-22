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Barracas amargó a Unión sobre la hora y prácticamente lo dejó sin playoffs en reserva

Barracas Central se lo empató a Unión sobre la hora 1-1 y prácticamente sepultó sus chances de llegar a los playoffs del Clausura Proyección

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 17:48hs
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Barracas amargó a Unión sobre la hora y prácticamente lo dejó sin playoffs en reserva

@barracascentral

Por la fecha 14 del Clausura Proyección, la reserva de Unión dejó escapar el triunfo sobre el final ante Barracas Central, con el que igualó 1-1 en el 15 de Abril, siendo letal para las aspiraciones de estar más arriba en la zona A. Resultado que prácticamente sepultó sus chances de llegar a los playoffs.

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Una chance que se esfuma para Unión

Unión había hecho lo necesario para ponerse en ventaja. A los 35 minutos de la primera etapa, Benjamín Pérez convirtió el 1-0 y alimentó la expectativa de un triunfo que podía acercar al Rojiblanco a los puestos de playoffs. Pero la diferencia no logró sostenerse hasta el cierre: a los 48 minutos del complemento, el Guapo silenció la ilusión local con el gol del empate.

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El desenlace fue especialmente doloroso por el momento en que llegó. Con el partido prácticamente terminado, el Tate perdió dos puntos que necesitaba para achicar distancias en la Zona A y quedó obligado a realizar una campaña perfecta en las dos jornadas que restan. Las cuentas son cada vez más difíciles. Unión suma 17 unidades y Talleres, último equipo que estaría ingresando a la siguiente instancia, acumula 23. La diferencia es de seis puntos, exactamente lo que queda en juego.

Todavía existe una posibilidad matemática, pero el escenario exige mucho más que una reacción propia. El equipo de Trionfini deberá ganar sus dos compromisos y esperar que los resultados de sus competidores le permitan recortar la distancia, pero sería una utopía.

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