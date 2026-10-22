Guillermo Sánchez le metió presión a Colón: "Vamos a hacerle sentir nuestro marco"

Guillermo Sánchez, delantero de Ciudad de Bolívar, palpitó el partido contra Colón por la fecha 35, clave para intentar subir pensando en el Reducido

Ciudad de Bolívar atraviesa un momento especial en la Primera Nacional y se prepara para recibir a Colón con la motivación de haber cumplido el objetivo. En la antesala del encuentro del sábado, a las 21, por la fecha 35 de la Zona A, el delantero Guillermo Sánchez reconoció la dimensión del rival que tendrá enfrente.

En diálogo con Radio Gol 96.7, también dejó en claro que el Celeste no piensa relajarse pese a tener asegurado su lugar en la siguiente instancia.

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La expectativa por Colón y el respeto por un club que exige ascender

“Estamos muy contentos por la clasificación, cumplimos los objetivos que nos trazamos a principio de año. Pero nos quedan dos partidos muy importantes, nada más ni nada menos que Colón y terminar en la cancha de Morón. Hay una gran espera por este partido tan importante aquí en Bolívar”, expresó Sánchez.

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El defensor, además, tiene un vínculo indirecto con el plantel rojinegro. En Colón se encuentran Alan Bonansea y Julián Marcioni, con quienes compartió los últimos seis meses de la temporada pasada en Patronato. Esa relación le permitió conocer de cerca algunas de las particularidades del mundo sabalero y dimensionar lo que representa jugar en Santa Fe. “Cuando fuimos a Santa Fe hablaba con ellos y les decía que es una locura lo que es ese club, lo que es jugar con esa gente cada fin de semana. Es otra presión. Colón es un club grande que te exige directamente pelear por el ascenso”, sostuvo.

El delantero de Ciudad de Bolívar, Guillermo Sánchez, habló en la previa del partido ante Colón.

Sánchez también hizo referencia a la complejidad de la categoría, marcada por la irregularidad y la paridad entre los equipos. “Es un campeonato muy duro donde todos los equipos tuvieron buenos momentos y malas rachas”, analizó. Sobre la campaña del Sabalero, consideró que le costó hacerse fuerte como local y remarcó que jugar fuera de casa implica una exigencia adicional, porque todos los rivales buscan dar un golpe ante un club de su dimensión.

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Pese a que Ciudad de Bolívar ya consiguió la clasificación, el defensor aseguró que el equipo afrontará el encuentro con la misma ambición. “Nosotros, más allá de estar clasificados, vamos a ir a buscar los tres puntos el sábado para hacer valer nuestro marco”, afirmó.