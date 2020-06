"Hablé con Facundo Sánchez y ojalá que pueda volver a Colón"

El vicepresidente primero de Colón José Alonso charló con Radio Gol 96.7 y allí reconoció un contacto con Facundo Sánchez quien quedó con el pase en su poder luego de no arreglar su vínculo con Estudiantes. Pero además el dirigente sabalero habló sobre el contexto económico.

"Los clubes tienen ingresos ordinarios que son cuota societaria, sponsors, derechos televisivos y el marketing que le permiten vivir. Y los extraordinarios que son ventas y préstamos de los jugadores. Por lo cual estamos viendo que se reducen los recursos del club, por más que fuimos previsores hay que empezar a ajustar la caja y tomar decisiones", comenzó explicando.

Para luego agregar "Nadie pensó en estar tres meses parados y vamos para el cuarto. Los números no son iguales y hay que ser muy cuidadosos. El mercado está complicado y hay deudas que los clubes no pagan y Colón tiene cosas a cobrar. Y sobre los contratos que vencen, hace rato que la dirigencia y en base a la opinión de Eduardo Domínguez está trabajando para redefinir estos temas y dejar bien en claro quienes continúan y quienes no".

Consultado sobre un llamado a Facundo Sánchez respondió: "Lo conozco a Facu y estuvimos hablando, es una persona que se fue de Colón lamentablemente cuando no estábamos. Lo saludé para ver como estaba, como se sentía, tengo un cariño y un aprecio muy grande por él y siempre tengo el sueño que pueda volver a Colón".

Y siguió: "Lo llamé a Sa Pereira, pero fue solo un llamado. Hay que ver si al técnico le gusta y si le es útil, somos muy respetuosos en ese sentido del trabajo de Eduardo Domínguez y de su conocimiento del club. Fue un llamado personal y veremos como continúa esto".

Por último indicó: "Todos los clubes están pagando y tratando de arreglarse con los recursos que tienen. Todos están en la misma situación y tratando de ordenar este tema. No es sencillo ser dirigente deportivo en esta circunstancia, ya veníamos con inestabilidad económica a nivel país y ahora se sumó lo de la pandemia. Estamos igual que aquella persona que no puede abrir el negocio. Pero todos los jugadores y la gente comprende la situación y agradezcamos que los derechos televisivos se siguen cobrando".