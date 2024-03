Hernán Lópes: "Se está viendo una mejor versión de Colón"

Hernán Lópes se refirió al momento de Colón, y destacó que tienen que estar "preparados" y no darle lugar a entrar en una "meseta".

En la previa del choque ante Mitre, Hernán Lópes habló con LT9 (AM 1150), donde comenzó diciendo: "Estoy bien, arrastraba una molestia en el tendón de Aquiles, pero evolucionó bien, así que estoy tranquilo, a disposición del técnico".

En cuanto al momento que vive Colón en la Primera Nacional, reveló: "Pienso que iba a ser obvio que con el pasar de los partidos se vea una mejor versión, ya que es un equipo nuevo, pero todavía falta que nos sigamos conociendo. Jugar con un jugador con la trayectoria y capacidades que tiene Paolo Goltz hace las cosas más fáciles".

Luego, se le preguntó por el partido que Colón animará ante Mitre, y Hernán Lópes indicó: "Todos los partidos son difíciles, en esta categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera, la tabla no importa, quizás vamos y la cancha no está linda, con lo cual no podemos hacer el juego que veníamos haciendo. Tenemos ocho o nueve horas en micro, pero si queremos anhelar por el gran objetivo tenemos que saltear todos estos obstáculos y estar convencidos de que queremos traernos algo desde allá".

Y continuó haciendo referencia a cómo encarará Colón este partido de visitante, y manifestó: "Contra Estudiantes la cancha estaba muy linda, la temperatura era agradable, se dio todo para que podamos hacer un buen partido. Podés tener jugadores de buen pie pero si la cancha está horrible, como la de Atlanta en la segunda fecha, se hace muy difícil".

Sobre si se hace especial hincapié en el rival en la semana de trabajos en Colón, Hernán López destacó: "Iván (Delfino) y su cuerpo técnico están muy interiorizados de los rivales, a mí me sorprendió. Pero esta B Nacional es diferente, es toda televisada, se puede ver cómo juegan los rivales, sus características, hay que sacarle mayor provecho y este cuerpo técnico lo hace".

En tanto que sobre el choque ante Aldosivi, donde a Colón le costó imponer su juego, opinó: "En los primeros 15 o 20 minutos salieron a presionar, no iban a aguantar todo el partido, pero una vez que le encontramos la vuelta, por las bandas los chicos hicieron un desastre, era un partido para que termine 4-0. A jugadores como Sebas (Prediger) el técnico contrario lo manda a marcar, nos dimos cuenta que el partido era por afuera y no por adentro, llegamos muchas veces, tiramos mucho centros al área, se generó un gran peligro por las bandas. El plantel tiene a chicos que juegan muy bien, nadie se puede relajar porque el que viene atrás lo está haciendo bien, el que viene atrás también lo puede hacer de la mejor manera".

"Hay que estar preparados, lo que nos pasó ante Aldosivi fue con sabor amargo ya que todos pensamos que lo íbamos a ganar, sentíamos eso en la cancha, casi que no nos patearon al arco, hay que estar preparados para el silbato (por los árbitros). Hay que estar fuertes de la cabeza, y preparados, ya que no será todo tan fácil. Quizás estás jugando bien, pero te empiezan a meter en el área, con pitazos chiquititos. Hay que estar preparados. La mayoría de los equipos están en formación", agregó Hernán Lópes.

Luego, reveló: "No existe equipo en el mundo que gane todos los partidos, hay que estar preparados si tuviste un mal día de levantarte rápido. No hay que darle lugar a entrar en una meseta, siempre nos lo dice Iván (Delfino). Hay que adaptarse rápido a la categoría. Muchos equipos cuando jugás de visitante te quieren ahogar rápido ya que saben que viajaste, luego te empezás a aflojar un poco".