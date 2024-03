Hora clave: se define el futuro de Facundo Garcés en Colón

LEER MÁS: "Los socios de Colón le están pagando el sueldo a Garcés"

Sin embargo, se encontró con una situación que no fue generada por esta dirigencia que comanda Víctor Godano, sino que la negoció la anterior que presidía José Vignatti, ya que a la hora de acordar la deuda con Lucas Viatri se le dio exclusividad y una parte importante de una futura venta del defensor al representante Pascual Lezcano, más allá que El Quillá también tendría su parte en la misma.

La oferta del Alavés fue desestimada por considerarla insuficiente, con lo cual los dirigentes le acercaron una más tentadora para el club desde Lanús, pero Facundo Garcés se negó. Fue entonces que surgió un conflicto entre las partes, y el jugador cargó duro contra dirigentes y exdirigentes de Colón, en varias entrevistas que brindó en El Quillá, donde atendió a los medios.

Garcés2.jpg Garcés vivió una jornada muy especial con la camiseta de Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

"Fui respetuoso y esperé a que termine el mercado europeo para ver si esta comisión recapacitaba y entendía que era la mejor opción. Pedí que consideren esto por ser un sueño. Era una ilusión llegar a España, pero fueron pasando cosas a lo largo de la negociación que embarraron y truncando todo, esa es la verdad", dijo Facundo Garcés.

En la última semana, Víctor Godano habló con Abrazo de Gol por Canal Veo, y cuando se le preguntó por el defensor, soltó: "No hay nada nuevo. Hubo una oferta del Alavés a préstamo hasta el final del campeonato y con opción de compra, pero Colón no recibía nada y decidimos no aceptarla. No le podíamos presentar esa operación a los socios, decirles que mandamos a un jugador a préstamo sin recibir nada".

Y agregó Víctor Godano: "Revisando los papeles nos dimos cuenta de que la comisión anterior le había dado la potestad a un representante. Y este representante también nos podía hacer juicio si nosotros nos desprendíamos de Garcés. Garcés hoy está practicando en Colón, no va a jugar, no quiere, pero le estamos pagando el sueldo. Todos los socios estamos aportando para pagarle el sueldo".

Como adelantó UNO Santa Fe, en la última semana Facundo Garcés, quien viene entrenando diariamente con el plantel de Colón, se reunió con los referentes para manifestarles su deseo de volver a jugar en Colón, y recibió el aval de ellos, y también del DT Iván Delfino.

Como también informó este medio, en las próximas horas (si es que ya no ocurrió) se producirá un encuentro entre el defensor y los dirigentes para tratar de limar asperezas, con lo cual podría llegar también el visto bueno, y así Facundo Garcés pueda volver a jugar en Colón. En el medio, podría estar una promesa de venta en el próximo mercado al Alavés, que sigue insistiendo por sumarlo.