Hipotecados de créditos UVA de Santa Fe le respondieron a Milei: "No nos beneficiamos ni especulamos" El presidente electo adelantó que no ayudará a los tomadores del crédito, y que tenían que "hacerse cargo" de su decisión. "No había en ese momento otro tipo de créditos, no había otra opción", contestaron desde la agrupación Hipotecados Créditos UVA de Santa Fe. 23 de noviembre 2023 · 16:29hs

Hipotecados de créditos hipotecarios UVA le respondieron al presidente electo.

Los dichos del presidente electo Javier Milei acerca de que no ayudará a los tomadores de créditos UVA y que se hicieran "cargo de la decisión" que habían tomado durante el gobierno de Mauricio Macri resonaron muy fuerte en el colectivo Hipotecados Créditos UVA de Santa Fe desde donde indicaron este jueves: "Los que tomamos esos créditos no nos beneficiamos, no especulamos para nada".

En las últimas horas, en una entrevista televisiva, Milei señáló: "Los tenedores de crédito UVA tomaron esos créditos en función del diferencial de interés (tasa baja atada a la inflación). Hubieran tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta".