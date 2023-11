Milei ratificó que mantendrá la eliminación del impuesto a las Ganancias y la reducción del IVA

El presidente electo aseguró que ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri Luis Caputo "está en condiciones" de ser ministro de Economía

El presidente electo, Javier Milei , confirmó este miércoles que la e liminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la reducción del IVA, medidas impulsadas por el ministro de Economía Sergio Massa durante la campaña electoral, se mantendrán durante su gobierno y ratificó que el ajuste lo va a hacer el Estado y no el sector privado .

“El ajuste va a venir de todas maneras. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace el ajuste? Históricamente, la política hizo que el ajuste lo pague el sector privado. Bueno, esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política. Va a recaer sobre el Estado, no sobre el sector privado”, ratificó Milei en TN.

Consultado sobre la unificación cambiaria explicó que “el problema es que para abrir el cepo se tiene que tener resuelto el problema de las Leliqs”. Y, tal como había anunciado ni bien ganó el balotaje, adelantó que “una vez que se resuelve el problema de las Leliqs, se levantará el cepo y el dólar será el que el mercado determine”.

Con respecto a una de las dudas sobre su futuro gabinete, Milei que el ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central durante el macrismo Luis Caputo "está en condiciones" de ser titular de la cartera de Economía durante su gobierno porque "tiene la expertise necesaria", aunque advirtió: "Yo soy el que imprime la visión".

Milei también afirmó que en el balotaje del domingo ganaron "los outsiders", que no son "los mismos de siempre" y destacó que el programa económico de su gobierno "es totalmente distinto a lo que se ha hecho".

"El ministro de Economía no voy a ser yo pero soy el que imprime la visión. Tenemos ministro de Economía, pero es cierto que la impronta y la lógica...", expresó Milei desde el Hotel Libertador, donde está viviendo desde octubre.

El dirigente libertario indicó que el titular del Palacio de Hacienda será anunciado "cuando lo tenga que anunciar, el 10 de diciembre lo van a conocer, cuando le esté tomando juramento", aunque admitió que el nombre "no hace la diferencia porque la visión económica la bajo yo".

Consultado por posibles nombres al frente de la cartera económica, Milei reconoció que "Luis Caputo está en condiciones de estar en el cargo y tiene la expertise necesaria para resolver los problemas que tenemos".

En otro tramo de la entrevista, Milei afirmó que a las empresas de servicios "se le respetarán los contratos", y también aseguró que se "mantendrá el nuevo mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias".

Además, el actual diputado nacional celebró que en las elecciones "ganamos los outsiders, no somos los mismos de siempre" y aseguró que "nuestro programa económico es totalmente distinto a lo que se ha hecho en siglo XX y XXI".

"Esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política, va a caer sobre el Estado, no sobre el sector privado", indicó sobre sus futuras medidas económicas.

Señaló que "el Estado tiene que honrar sus compromisos, eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo en obra pública".

Al respecto, marcó que "van a tener que ser hechas por iniciativas privadas" y las obras públicas que ya están comenzadas serán "licitadas para que las haga en sector privado y si nadie la quiere hacer significa que no tenían sentido".

"Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en el sector privado", ratificó Milei porque "todo lo que hace el sector público lo hace mal".

Por último, sobre un posible recorte del aguinaldo a los trabajadores estatales, Milei señaló que "no hay plata" y "cuando no hay plata, recortamos gastos". Sin dar una respuesta concreta, remarcó que "a la gente no se la toca", aunque insistió en que el ajuste "caerá sobre los gastos de la política".