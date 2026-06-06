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Scaglia llamó a construir "el próximo paso" con una mirada federal: "Si hacemos eso, somos imparables"

La diputada nacional y presidenta del PRO Santa Fe participó del encuentro regional “Próximo Paso” realizado en la capital provincial. Allí destacó el papel del partido en los cambios impulsados en el país, convocó a fortalecer la militancia y aseguró que el futuro político debe construirse desde el interior productivo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de junio 2026 · 16:20hs
Durante su discurso

Durante su discurso, Scaglia sostuvo que el PRO no solo acompaña las transformaciones que atraviesa el país, sino que también es protagonista de ellas.

El PRO reunió este viernes en la ciudad de Santa Fe a dirigentes, legisladores, intendentes y militantes de la región Centro en una nueva edición de “Próximo Paso”, el espacio impulsado por el partido para debatir ideas, formar liderazgos y proyectar una alternativa política de cara al futuro. La cita contó con la participación central del expresidente de la Nación y titular del partido, Mauricio Macri.

En ese marco, la diputada nacional y presidenta del PRO Santa Fe, Gisela Scaglia, fue una de las principales expositoras del panel sobre Oportunidades, donde reivindicó el recorrido del partido y llamó a consolidar una propuesta política con una fuerte impronta federal.

Durante su discurso, Scaglia sostuvo que el PRO no solo acompaña las transformaciones que atraviesa el país, sino que también es protagonista de ellas. “Nosotros somos los garantes del cambio, pero también somos el cambio que la Argentina necesita”, afirmó ante dirigentes de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa.

La legisladora remarcó que los valores que identifica al espacio político deben ser defendidos por quienes los impulsaron desde sus orígenes. En ese sentido, recordó la construcción del partido y su llegada al gobierno nacional. “Hicimos posible lo que nadie pensaba que era posible. Fundamos un partido, le dimos vida y ganamos la Presidencia de la Nación”, expresó.

Convocatoria a la militancia

Scaglia también apeló a la militancia partidaria y pidió recuperar la capacidad de proyectar un horizonte de crecimiento para el país. “Quiero volver a este lugar militante de cada uno de nosotros, para volver a soñar que hay futuro en nuestro país”, señaló.

GISELA SCAGLIA PRO MACRI 2

Además, aseguró que Argentina necesita una sociedad sin privilegios y con más oportunidades para quienes trabajan y producen. “Necesita hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres que se las jueguen por nosotros mismos”, manifestó.

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Un mensaje dirigido a las mujeres

Uno de los momentos más destacados de su intervención estuvo dirigido a las mujeres presentes en el encuentro. Allí resaltó el papel que cumplen en los momentos de mayor dificultad social y económica.

“En las épocas difíciles, las mujeres sostenemos la cosa. Cuando está duro, las mujeres nos ponemos al frente. Cuando duele mucho, las mujeres resistimos”, afirmó.

A partir de esa reflexión, convocó a las mujeres a involucrarse activamente en la construcción política que viene. “Volver a pensar en un proyecto nos necesita a todas”, expresó.

Una mirada desde el interior

En el tramo final de su exposición, Scaglia planteó que el futuro del PRO debe construirse desde una visión federal y con protagonismo del interior productivo del país.

“El próximo paso es posible, es nuestro, es amarillo, es del PRO, y se hace si le ponemos mirada federal, mirada desde el interior productivo de la Argentina”, sostuvo.

Y concluyó con una definición que sintetizó el espíritu del encuentro: “Si hacemos eso, somos imparables”.

Scaglia Macri Paso Policía Federal diputada
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