Uno Santa Fe | Santa Fe | triquinosis

Triquinosis: cuáles son las recomendaciones para prevenir contagios durante la temporada de faena casera

Ante el aumento de las faenas familiares de cerdos y la elaboración artesanal de chacinados durante los meses más fríos, la Provincia reforzó las acciones de prevención y recordó una serie de medidas fundamentales para evitar casos de triquinosis.

6 de junio 2026 · 16:20hs
El Ministerio de Salud de Santa Fe

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), intensificó las campañas de prevención contra la triquinosis 

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), intensificó las campañas de prevención contra la triquinosis y el trabajo coordinado con municipios y comunas de toda la provincia.

La enfermedad, que se transmite por el consumo de carne de cerdo o animales silvestres infectados con el parásito Trichinella spp., suele estar asociada a la elaboración casera de chacinados y embutidos sin los controles sanitarios correspondientes.

Desde Assal advirtieron que la principal fuente de contagio es el consumo de productos elaborados con carne proveniente de animales faenados de manera domiciliaria, sin inspección veterinaria ni análisis de laboratorio.

Las recomendaciones para evitar la triquinosis

Las autoridades sanitarias insistieron en una serie de medidas preventivas que resultan fundamentales para reducir riesgos:

  • Realizar análisis de laboratorio a las muestras de carne antes de elaborar o consumir productos provenientes de faenas familiares.

  • No confiar en la apariencia de la carne, ya que las larvas del parásito no alteran el color, el olor ni el sabor.

  • Comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados y con procedencia garantizada.

  • Evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales informales de comercialización.

  • Cocinar completamente la carne antes de consumirla.

Desde la Agencia remarcaron que el único método capaz de detectar la presencia del parásito es la técnica de digestión artificial, que se realiza en laboratorios oficiales habilitados.

SALAMINES TRIQUINOSIS 2

Trabajo conjunto en toda la provincia

En paralelo, Assal continúa desarrollando capacitaciones destinadas a municipios, comunas y responsables de áreas alimentarias para fortalecer las acciones preventivas en cada localidad.

Además, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, se llevan adelante jornadas de formación dirigidas a pequeños productores porcinos, donde se brindan herramientas sobre manejo sanitario, condiciones de producción y prevención de la enfermedad.

La iniciativa también contempla la entrega de modelos de ordenanzas para que los gobiernos locales puedan reforzar los controles y la regulación de la actividad porcina.

LEER MÁS: Menos asado y más pulpas: cambian los hábitos de consumo de carne en la mesa de los santafesinos

Cuáles son los síntomas

Los primeros síntomas de la triquinosis pueden incluir diarrea, dolor abdominal y náuseas. Posteriormente pueden aparecer fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefaleas.

En los cuadros más graves, la enfermedad puede provocar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles y antecedentes recientes de consumo de productos sospechosos.

triquinosis Recomendaciones contagios faena Ministerio de Salud
Noticias relacionadas
Polémica por los combustibles renovables

Biocombustibles: aseguran que el proyecto oficial amenaza a las pymes del sector en Santa Fe

Aumentó las tarifas de los remises en la ciudad de Santa Fe

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

En el primer cuatrimestre del año, la EPE recuperó más de $ 4.100 millones con inspecciones antifraude y ya igualó a 2025  

La EPE recuperó más de $4.100 millones por fraude eléctrico y ya igualó todo lo recuperado en 2025

la historia de una localidad santafesina de 2.100 habitantes que llego a la final del concurso de pueblos mas lindos de la onu

La historia de una localidad santafesina de 2.100 habitantes que llegó a la final del concurso de pueblos más lindos de la ONU

Lo último

El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica y aseguró: La lucha continúa y no voy a parar

El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica y aseguró: "La lucha continúa y no voy a parar"

Radiografía del sistema penitenciario santafesino: hay casi 13 mil presos y faltan plazas de alojamiento

Radiografía del sistema penitenciario santafesino: hay casi 13 mil presos y faltan plazas de alojamiento

Scaglia llamó a construir el próximo paso con una mirada federal: Si hacemos eso, somos imparables

Scaglia llamó a construir "el próximo paso" con una mirada federal: "Si hacemos eso, somos imparables"

Último Momento
El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica y aseguró: La lucha continúa y no voy a parar

El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica y aseguró: "La lucha continúa y no voy a parar"

Radiografía del sistema penitenciario santafesino: hay casi 13 mil presos y faltan plazas de alojamiento

Radiografía del sistema penitenciario santafesino: hay casi 13 mil presos y faltan plazas de alojamiento

Scaglia llamó a construir el próximo paso con una mirada federal: Si hacemos eso, somos imparables

Scaglia llamó a construir "el próximo paso" con una mirada federal: "Si hacemos eso, somos imparables"

Triquinosis: cuáles son las recomendaciones para prevenir contagios durante la temporada de faena casera

Triquinosis: cuáles son las recomendaciones para prevenir contagios durante la temporada de faena casera

Unión podría extender el vínculo con Tomás González

Unión podría extender el vínculo con Tomás González

Ovación
Colapinto largará 14° en el GP de Mónaco y Antonelli hizo la pole

Colapinto largará 14° en el GP de Mónaco y Antonelli hizo la pole

Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

En el primer amistoso antes del Mundial, Argentina enfrenta a Honduras

En el primer amistoso antes del Mundial, Argentina enfrenta a Honduras

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco