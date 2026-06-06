Triquinosis: cuáles son las recomendaciones para prevenir contagios durante la temporada de faena casera

Ante el aumento de las faenas familiares de cerdos y la elaboración artesanal de chacinados durante los meses más fríos, la Provincia reforzó las acciones de prevención y recordó una serie de medidas fundamentales para evitar casos de triquinosis.

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), intensificó las campañas de prevención contra la triquinosis

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Ministerio de Salud de Santa Fe , a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) , intensificó las campañas de prevención contra la triquinosis y el trabajo coordinado con municipios y comunas de toda la provincia.

La enfermedad, que se transmite por el consumo de carne de cerdo o animales silvestres infectados con el parásito Trichinella spp ., suele estar asociada a la elaboración casera de chacinados y embutidos sin los controles sanitarios correspondientes.

Desde Assal advirtieron que la principal fuente de contagio es el consumo de productos elaborados con carne proveniente de animales faenados de manera domiciliaria, sin inspección veterinaria ni análisis de laboratorio.

Las recomendaciones para evitar la triquinosis

Las autoridades sanitarias insistieron en una serie de medidas preventivas que resultan fundamentales para reducir riesgos:

Realizar análisis de laboratorio a las muestras de carne antes de elaborar o consumir productos provenientes de faenas familiares.

No confiar en la apariencia de la carne , ya que las larvas del parásito no alteran el color, el olor ni el sabor.

Comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados y con procedencia garantizada.

Evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales informales de comercialización .

Cocinar completamente la carne antes de consumirla.

Desde la Agencia remarcaron que el único método capaz de detectar la presencia del parásito es la técnica de digestión artificial, que se realiza en laboratorios oficiales habilitados.

SALAMINES TRIQUINOSIS 2

Trabajo conjunto en toda la provincia

En paralelo, Assal continúa desarrollando capacitaciones destinadas a municipios, comunas y responsables de áreas alimentarias para fortalecer las acciones preventivas en cada localidad.

Además, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, se llevan adelante jornadas de formación dirigidas a pequeños productores porcinos, donde se brindan herramientas sobre manejo sanitario, condiciones de producción y prevención de la enfermedad.

La iniciativa también contempla la entrega de modelos de ordenanzas para que los gobiernos locales puedan reforzar los controles y la regulación de la actividad porcina.

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Cuáles son los síntomas

Los primeros síntomas de la triquinosis pueden incluir diarrea, dolor abdominal y náuseas. Posteriormente pueden aparecer fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefaleas.

En los cuadros más graves, la enfermedad puede provocar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles y antecedentes recientes de consumo de productos sospechosos.