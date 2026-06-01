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Educación en Santa Fe: ocho de cada diez alumnos con dificultades mejoraron su nivel de lectura

Los resultados de la Segunda Evaluación Santafesina de Lectura mostraron una mejora significativa en el aprendizaje de los estudiantes. El nivel crítico cayó más de 10 puntos y aumentó un 22,6% la cantidad de niños que leen de manera fluida.

1 de junio 2026 · 11:00hs
Ocho de cada diez alumnos con dificultades mejoraron su nivel de lectura

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Ocho de cada diez alumnos con dificultades mejoraron su nivel de lectura

La provincia de Santa Fe presentó este lunes los resultados de la Segunda Evaluación Santafesina de Lectura, una prueba que alcanzó a más de 52.000 alumnos de segundo grado de escuelas públicas y privadas de todo el territorio provincial. Los datos reflejan una mejora sostenida en los niveles de alfabetización y consolidan al Plan Raíz como una de las principales políticas educativas del gobierno provincial.

El acto fue encabezado por el ministro de Educación, José Goity y del cual también participó el gobernador Maximiliano Pullaro y autoridades del Ministerio de Educación, quienes destacaron que el objetivo es garantizar que todos los estudiantes finalicen el primer ciclo de la escuela primaria con una correcta comprensión lectora y capacidad de escritura.

Mejoran los niveles de lectura en Santa Fe

Uno de los datos más destacados fue la evolución positiva del sistema de "semáforo" utilizado para medir el desempeño de los alumnos. Según las cifras oficiales, el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel crítico disminuyó de manera considerable.

“El nivel crítico bajó un 10,3%, en transición bajó un 5,5% y aquellos que leen bien o muy bien aumentaron en un 22,6%”, detallaron las autoridades durante la presentación. Estos resultados evidencian una mejora en la alfabetización inicial, uno de los principales desafíos educativos de la provincia y del país.

Santa Fe se acerca al estándar internacional de fluidez lectora

La evaluación también midió la fluidez lectora, un indicador utilizado internacionalmente que determina cuántas palabras por minuto puede leer y comprender un estudiante. En este aspecto, la provincia mostró avances significativos. Mientras que en 2024 el promedio era de 43,2 palabras por minuto, actualmente alcanzó las 50,3 palabras, acercándose al estándar internacional de 55 palabras por minuto.

Desde el Ministerio de Educación remarcaron que esta evolución demuestra el impacto de las políticas implementadas en las aulas y el acompañamiento permanente a docentes y estudiantes.

El programa de apoyo permitió mejorar a ocho de cada diez alumnos

Otro de los puntos destacados del informe fue el desempeño del programa remedial destinado a estudiantes que durante la evaluación anterior habían quedado ubicados en el nivel crítico.

Gracias al trabajo de los docentes de apoyo a la alfabetización, el 83% de los alumnos logró mejorar sus resultados, mientras que el 59% avanzó de categoría, pasando a niveles superiores de desempeño lector.

Las autoridades señalaron que este seguimiento personalizado permite identificar dificultades de aprendizaje y actuar de manera temprana para evitar rezagos educativos.

Evaluaciones y rendición de cuentas

Durante la presentación también se destacó el marco institucional que respalda este tipo de mediciones. Desde el gobierno provincial sostuvieron que la reciente reforma constitucional incorpora la obligación del Estado de rendir cuentas sobre la calidad educativa a través de pruebas de aprendizaje.

Según explicaron, se trata de una herramienta de transparencia que permite a la ciudadanía conocer la situación real del sistema educativo santafesino y monitorear los avances de las políticas públicas.

Ausentismo escolar: una de las principales preocupaciones

Más allá de los resultados positivos, las autoridades advirtieron sobre el impacto del ausentismo escolar en los aprendizajes. Los datos muestran que los estudiantes que acumulan más de 20 faltas al año registran desempeños significativamente inferiores en lectura respecto de quienes mantienen una asistencia regular.

Por este motivo, el gobierno provincial insistió en la importancia de fortalecer la presencia de los alumnos en las aulas como condición indispensable para mejorar los aprendizajes.

De cara al próximo ciclo lectivo, la provincia confirmó la continuidad del Plan Raíz, que contempla la distribución de más de 900.000 libros en las escuelas santafesinas y la profundización de las instancias de formación para los docentes.

Actualmente, más de 20.000 educadores ya certificaron capacitaciones vinculadas al programa. El objetivo oficial es continuar mejorando los niveles de lectura y avanzar hacia la erradicación del analfabetismo funcional en Santa Fe.

• LEER MÁS: Ausentismo en escuelas secundarias de Santa Fe: el 45% de los alumnos falta más de 15 días en el año escolar

Santa Fe Educación alumnos lectura
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