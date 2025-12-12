Reforma laboral: Santa Fe apoya porque "no puede ser que contratar un trabajador ponga en riesgo a una empresa"

El ministro Gustavo Puccini consideró oportuno y necesario el debate abierto por el gobierno nacional, aunque advirtió que “también hay que cambiar cosas para que la cancha no esté inclinada en contra de la producción local”

El gobierno de Santa Fe manifestó su apoyo a la apertura del debate por una reforma laboral en la Argentina, al considerar que se trata de una discusión “necesaria y oportuna” en un país donde hace más de una década no se genera empleo formal de manera sostenida . Así lo planteó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , quien remarcó que el desafío central es “modernizar el mercado de trabajo con una mirada clara hacia las pequeñas y medianas empresas”.

Puccini sostuvo que la elevada proporción de empleo informal en el país obliga a un “sinceramiento” del sistema laboral y del debate público. Aseguró que existe un temor extendido entre comerciantes, emprendedores y pymes para contratar personal en blanco debido al riesgo económico que implican los eventuales juicios laborales.

“No puede ser que tomar un trabajador ponga en riesgo la continuidad de una empresa”, advirtió. Y agregó que la promoción del empleo registrado “debe ser la base para sacar al país adelante”.

Desde la mirada santafesina, uno de los ejes centrales de cualquier reforma debe ser el estímulo a la registración del empleo privado y la reducción de la litigiosidad. En esa línea, el ministro destacó algunos puntos del proyecto oficial, como los incentivos para regularizar trabajadores, la eliminación de multas y deudas para quienes blanqueen empleo, la creación de fondos de asistencia laboral vinculados a topes indemnizatorios y la posibilidad de aplicar un banco de horas “que permita reducir el pago de horas extra”.

“Son herramientas que pueden ayudar a que se pierda el miedo a tomar mano de obra”, sostuvo.

Una reforma orientada a las pymes

Puccini insistió en que cualquier cambio en la legislación laboral debe estar especialmente orientado a las pymes, principales generadoras de empleo en la Argentina. En ese sentido, defendió la ley tributaria santafesina, que obtuvo media sanción este jueves y que permitirá que las empresas puedan descontar del impuesto a los Ingresos Brutos el 100% del salario de un nuevo trabajador, hasta un tope determinado.

Para el ministro, sin alivio fiscal y sin mercado interno activo “es muy difícil que una pyme piense en ampliar su plantilla”.

puccini hidrovia.jpg El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La reforma, la economía y el riesgo de la importación

Puccini vinculó el debate laboral con la situación macroeconómica y dejó una advertencia: si no se reactiva el consumo interno, muchas empresas optarán por importar productos finales más baratos que producir localmente, una decisión que repercute directamente sobre el empleo.

“La reforma laboral sola no alcanza. Tampoco alcanza con el superávit fiscal. Hay que cambiar cosas para que la cancha no esté inclinada en contra de la producción local”, sostuvo.

Nuevas formas de trabajo y cambios en la legislación

El ministro también consideró necesario que la reforma contemple las nuevas formas de empleo, especialmente las vinculadas a plataformas digitales, que hoy existen pero no están plenamente integradas al marco legal. Además, destacó como herramientas válidas propuestas como el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y los convenios colectivos por empresa.

Según explicó, se trata de “prácticas que ya funcionan en el sector privado y en otros países”, y que merecen —dijo— “una discusión seria y sin prejuicios”.

Un 2026 complejo y la necesidad de generar “puentes” laborales

Respecto de la situación actual del empleo, Puccini reconoció que después de las elecciones aumentaron las suspensiones y despidos en empresas que aguardaban definiciones económicas. Anticipó que 2026 será “un año complejo” y planteó la necesidad de poner el foco en los sectores que se reconvierten para generar “puentes” que permitan reubicar trabajadores y evitar rupturas definitivas en el mercado laboral.

Finalmente, el ministro aseguró que Santa Fe se prepara para una etapa en la que podría haber una mayor demanda de empleo impulsada por dos grandes motores: la producción agroindustrial y el crecimiento del sector energético.

Puccini mencionó que en distintos puntos del país existen proyectos mineros, gasíferos y petroleros por unos 25 mil millones de dólares, capaces de transformar el perfil productivo y laboral de la Argentina.

“Una provincia como la nuestra puede estar muy preparada para atender esa demanda, siempre que logremos un marco laboral que incentive la producción y el empleo registrado”, concluyó.