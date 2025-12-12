Secuestran 54 vehículos en mansión vinculada a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La Policía Federal halló autos de lujo y motos en un inmueble de Pilar ligado a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en una causa por presunto lavado.

La Policía Federal Argentina llevó adelante un amplio operativo en una mansión de Pilar , señalada en la investigación judicial como un patrimonio ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , a través de presuntos intermediarios.

El primer resultado del procedimiento reveló un hallazgo inesperado: 54 vehículos ocultos en un galpón. Entre ellos, 45 autos de lujo o colección , siete motos de alta cilindrada y dos kartings , todos incautados y próximos a ser tasados por especialistas.

Causa por presunto lavado: la propiedad y los bienes incautados

La finca, situada en el barrio Villa Rosa, abarca más de 105 mil metros cuadrados y destaca por una infraestructura que llamó la atención de los investigadores. Según denuncias previas, el predio incluiría un haras de caballos árabes, pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto.

En el lugar trabajan seis peritos designados para tasar tanto el inmueble como los bienes encontrados: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

La empresa titular y las sospechas sobre los verdaderos dueños

La mansión figura registrada a nombre de Real Central SRL, cuyos propietarios formales son el dirigente de la AFA Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada. No obstante, la Coalición Cívica sostiene que ninguno posee la capacidad económica para adquirir un patrimonio de tal magnitud.

Por esa razón, el espacio político solicitó que se indague si los verdaderos beneficiarios del predio serían Tapia o Toviggino, lo que motivó nuevos allanamientos en el marco de la causa por presunto lavado de activos.