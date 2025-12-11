Faltan 21 días para terminar el 2025 y los argentinos empiezan a planificar las fiestas de fin de año y las vacaciones 2026. Asimismo ya se conocen de manera extraoficial los feriados que tendrá el venidero 2026. Ya cerró el calendario de fines de semanas largos y se puede comenzar a pensar en los destinos del próximo año.
Cuántos feriados trasladables tendrá el 2026
Estos feriados serán menos que los inamovibles, pero permitirán gestionar los tiempos para planificar escapadas cortas. Uno a uno, cuáles son
Serán 16 los feriados en 2026: 12 y cuatro trasladables
Uno de los clásicos de cada año es el 1 de enero. ¿Cuáles son los restantes feriados que habrá en 2026?
Si bien el Gobierno no hizo anuncio oficial del calendario de feriados para 2026, ya se conocen las pausas que establece la norma. En tal sentido, hay que subrayar que aquellas fechas denominadas trasladables que caigan martes o miércoles se harán efectivas el lunes anterior y cuando sean jueves o viernes, pasarán al siguiente lunes.
De enero a diciembre, los feriados de 2026
Enero
- Jueves 1 de enero
Año Nuevo, feriado inamovible.
Febrero
- Lunes 16 de febrero
Carnaval, feriado inamovible.
- Martes 17 de febrero
Carnaval, feriado inamovible.
Marzo
- Martes 24 de marzo
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.
Abril
- Jueves 2 de abril
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible.
Jueves Santo, día no laborable.
- Viernes 3 de abril
Viernes Santo, feriado inamovible.
Mayo
- Viernes 1 de mayo
Día del Trabajo, feriado inamovible.
- Lunes 25 de mayo
Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.
Junio
- Miércoles 17 de junio
Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.
- Sábado 20 de junio
Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible.
Julio
- Jueves 9 de julio
Día de la Independencia, feriado inamovible.
Agosto
- Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable.
Octubre
- Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.
Noviembre
- Viernes 20 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.
Diciembre
- Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.
- Viernes 25 de diciembre
Navidad, feriado inamovible.