Cuántos feriados trasladables tendrá el 2026

Estos feriados serán menos que los inamovibles, pero permitirán gestionar los tiempos para planificar escapadas cortas. Uno a uno, cuáles son

Calendario de feriados en 2026

Faltan 21 días para terminar el 2025 y los argentinos empiezan a planificar las fiestas de fin de año y las vacaciones 2026. Asimismo ya se conocen de manera extraoficial los feriados que tendrá el venidero 2026. Ya cerró el calendario de fines de semanas largos y se puede comenzar a pensar en los destinos del próximo año.

Uno de los clásicos de cada año es el 1 de enero. ¿Cuáles son los restantes feriados que habrá en 2026?

Si bien el Gobierno no hizo anuncio oficial del calendario de feriados para 2026, ya se conocen las pausas que establece la norma. En tal sentido, hay que subrayar que aquellas fechas denominadas trasladables que caigan martes o miércoles se harán efectivas el lunes anterior y cuando sean jueves o viernes, pasarán al siguiente lunes.

De enero a diciembre, los feriados de 2026

Enero

Jueves 1 de enero

Año Nuevo, feriado inamovible.

Febrero

Lunes 16 de febrero

Carnaval, feriado inamovible.

Martes 17 de febrero

Carnaval, feriado inamovible.

Marzo

Martes 24 de marzo

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.

Abril

Jueves 2 de abril

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible.

Jueves Santo, día no laborable.

Viernes 3 de abril

Viernes Santo, feriado inamovible.

Mayo

Viernes 1 de mayo

Día del Trabajo, feriado inamovible.

Lunes 25 de mayo

Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.

Junio

Miércoles 17 de junio

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.

Sábado 20 de junio

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible.

Julio

Jueves 9 de julio

Día de la Independencia, feriado inamovible.

Agosto

Lunes 17 de agosto

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable.

Octubre

Lunes 12 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre

Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.

Diciembre

Martes 8 de diciembre

Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

Viernes 25 de diciembre

Navidad, feriado inamovible.