Uno Santa Fe | Información General | feriados

Cuántos feriados trasladables tendrá el 2026

Estos feriados serán menos que los inamovibles, pero permitirán gestionar los tiempos para planificar escapadas cortas. Uno a uno, cuáles son

11 de diciembre 2025 · 08:58hs
Calendario de feriados en 2026

Calendario de feriados en 2026

Faltan 21 días para terminar el 2025 y los argentinos empiezan a planificar las fiestas de fin de año y las vacaciones 2026. Asimismo ya se conocen de manera extraoficial los feriados que tendrá el venidero 2026. Ya cerró el calendario de fines de semanas largos y se puede comenzar a pensar en los destinos del próximo año.

feriados descanso calendario almanaque laborable inamovibles trasladables

Serán 16 los feriados en 2026: 12 y cuatro trasladables

Uno de los clásicos de cada año es el 1 de enero. ¿Cuáles son los restantes feriados que habrá en 2026?

Si bien el Gobierno no hizo anuncio oficial del calendario de feriados para 2026, ya se conocen las pausas que establece la norma. En tal sentido, hay que subrayar que aquellas fechas denominadas trasladables que caigan martes o miércoles se harán efectivas el lunes anterior y cuando sean jueves o viernes, pasarán al siguiente lunes.

De enero a diciembre, los feriados de 2026

Enero

  • Jueves 1 de enero

Año Nuevo, feriado inamovible.

Febrero

  • Lunes 16 de febrero

Carnaval, feriado inamovible.

  • Martes 17 de febrero

Carnaval, feriado inamovible.

Marzo

  • Martes 24 de marzo

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.

Abril

  • Jueves 2 de abril

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible.

Jueves Santo, día no laborable.

  • Viernes 3 de abril

Viernes Santo, feriado inamovible.

Mayo

  • Viernes 1 de mayo

Día del Trabajo, feriado inamovible.

  • Lunes 25 de mayo

Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.

Junio

  • Miércoles 17 de junio

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.

  • Sábado 20 de junio

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible.

Julio

  • Jueves 9 de julio

Día de la Independencia, feriado inamovible.

Agosto

  • Lunes 17 de agosto

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable.

Octubre

  • Lunes 12 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.

Noviembre

  • Viernes 20 de noviembre

Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.

Diciembre

  • Martes 8 de diciembre

Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

  • Viernes 25 de diciembre

Navidad, feriado inamovible.

feriados 2026 argentinos trasladables
Noticias relacionadas
La Mona Jiménez, figura del cuarteto de Córdoba

Córdoba de fiesta: el cuarteto fue declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz

Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz

Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Lo último

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Último Momento
Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Ovación
Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles