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Advierten que la reforma de la Ansés redujo a 35 las entidades para préstamos a jubilados y beneficia a un grupo santafesino

A través de la Resolución 970/2024, el organismo previsional pasó de 432 a solo 35 operadoras con código de descuento. Exigen garantías por $1.050 millones y topes de tasa inviables para entidades pequeñas. Tres de las mutuales de mayor volumen pertenecen a Red Mutual, del empresario Walter Grenón.

23 de septiembre 2026 · 10:54hs
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Denuncian la concentración del crédito a jubilados en la Ansés a favor de un grupo santafesino.

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Denuncian la concentración del crédito a jubilados en la Ansés a favor de un grupo santafesino.

En medio del drama del endeudamiento familiar, el gobierno de Javier Milei impulsó una serie de medidas para que el mercado de préstamos a jubilados con código de descuento habilitado por Ansés quede en muy pocas manos.

Fuentes del sistema previsional revelaron a LPO que años atrás existían 432 entidades autorizadas a otorgar préstamos y servicios especiales con códigos de descuento. Hoy, ese número se redujo a 35, dentro de las cuales varias son de un mismo grupo, la Red Mutual del empresario santafesino Walter Grenón.

La resolución 970 de Ansés, puesta en vigencia en octubre de 2024, barrió con el régimen anterior, forzando a todas las entidades a tramitar nuevamente su adhesión al sistema pero con requisitos que, para la mayoría, representaron la salida.

La resolución también exige una maraña de certificaciones que supedita la autorización de cada entidad prestamista a la discreción administrativa de Ansés.

Préstamos a jubilados con código de descuento

En esos requisitos, Ansés estableció que la entidad que quiera ingresar al sistema de préstamos a jubilados con código de descuento debe presentar pólizas de caución y responsabilidad civil por el equivalente a 3 mil jubilaciones mínimas, lo que hoy representa algo más de 1.050 millones de pesos.

Lo llamativo es que nunca en la historia de los códigos de descuento se pidió ese tipo de garantías, sin hacerse una discriminación por el tamaño de la entidad, por lo que muchas mutuales de pequeñas localidades terminaron quedando afuera solo por ese requisito.

"Es todo un negocio diseñado a medida de las grandes", dijo a LPO una voz al tanto de esta ingeniería.

Más allá del filtro económico, advirtieron que la resolución también exige una maraña de certificaciones que supedita la autorización de cada entidad prestamista a la discreción administrativa de Ansés, organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

El resultado es que, a casi dos años de vigente la resolución, no se habilitaron nuevos operadores de crédito. A la par, el mecanismo de tope de tasa es otro factor determinante en el filtro, ya que quedó muy por debajo del costo de fondeo.

Walter Grenón, empresario santafesino implicado en el vaciamiento de El Diario de Paraná

Fuentes del sector revelaron a LPO que las tres mutuales que absorben buena parte del mercado son la Asociación Mutual 7 de Agosto (AMSDA), Unión Solidaria (AMUS) y Mutual Urquiza. Esas tres entidades son controladas por Red Mutual, propiedad de Walter Grenón, empresario santafesino implicado en el vaciamiento de El Diario de Paraná.

La normativa establece que el Costo Financiero Total no puede exceder en cinco puntos la tasa de la línea Previsional del Banco Nación, que opera con una Tasa Nominal Anual del 59% y un Costo Financiero Total efectivo anual del 78%.

Eso pone en jaque a muchas mutuales o cooperativas que no tienen la espalda del Banco Nación para atar su techo de tasa a la línea más barata del mercado.

Actualmente, hay 35 entidades autorizadas a dar créditos con código de descuento: 23 son mutuales y cooperativas, 10 son gremios y 2 centros de jubilados.

Fuentes del sector revelaron a LPO que las tres mutuales que absorben buena parte del mercado son la Asociación Mutual 7 de Agosto (AMSDA), Unión Solidaria (AMUS) y Mutual Urquiza.

Entidades controladas por Red Mutual

Esas tres entidades son controladas por Red Mutual, propiedad de Walter Grenón, empresario santafesino implicado en el vaciamiento de El Diario de Paraná por el que irá a juicio junto con los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, acusados por administración fraudulenta.

"El esquema de certificaciones es el filtro. En Anses le dan el flujo de prestamos a esas mutuales, lo hacen a nivel administrativo, no normativo", detalló a LPO una fuente al corriente del mecanismo.

Mientras tanto, las entidades que quedaron afuera funcionan en un virtual esquema de liquidación forzada, cobrando la cartera vieja sin poder originar nuevas, con el impacto que eso implica en términos de personal y estructura.

Ansés jubilados Gobierno monopolio préstamos
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