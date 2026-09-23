Ruta del vino en Mendoza: bodegas y cosecha

Ruta del vino en Mendoza, bodegas, vendimia, cosecha y regiones para recorrer. Una guía práctica para organizar el viaje y aprovechar cada jornada.

La Ruta del vino en Mendoza concentra durante la vendimia una de sus temporadas de mayor actividad, especialmente entre febrero y marzo , cuando la cosecha transforma los viñedos y muchas bodegas suman experiencias vinculadas con la recolección de la uva. El recorrido no responde a un único camino: atraviesa distintas regiones de la provincia, con Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco entre los principales polos para quienes quieren combinar degustaciones, gastronomía y paisajes cordilleranos .

La cosecha mendocina se concentra principalmente entre febrero y abril , aunque las fechas exactas dependen de la zona, la variedad de uva y las condiciones de cada temporada.

Marzo tiene, además, una carga cultural particular por la Fiesta Nacional de la Vendimia. Durante esas semanas, el vino ocupa un lugar que excede ampliamente a las bodegas y aparece en celebraciones, espectáculos y actividades distribuidas por diferentes puntos de la provincia.

Febrero y marzo son, por ese motivo, meses especialmente atractivos para organizar un viaje en torno al enoturismo. Algunas bodegas ofrecen propuestas relacionadas directamente con la cosecha, mientras que otras mantienen visitas guiadas, degustaciones y experiencias gastronómicas.

Fuera de la vendimia, la Ruta del vino en Mendoza tampoco pierde interés. Abril y mayo cambian el verde intenso por tonalidades otoñales; entre septiembre y noviembre aparecen los nuevos brotes y temperaturas agradables; durante el invierno, la nieve sobre la Cordillera de los Andes modifica por completo el paisaje.

Tres grandes zonas para recorrer bodegas

Aunque el mapa vitivinícola mendocino es mucho más extenso, para una primera visita hay tres zonas que permiten entender diferentes caras de la producción local.

1- Luján de Cuyo y la tierra del Malbec

Luján de Cuyo es una de las regiones emblemáticas del vino argentino y una de las más sencillas de incorporar a un viaje con base en la Ciudad de Mendoza.

La zona reúne establecimientos históricos y proyectos contemporáneos, con bodegas como Bodega Norton, Catena Zapata, Luigi Bosca y Achával Ferrer como algunas de las opciones que pueden formar parte de un recorrido por esta parte de la provincia.

También está Chandon, en Agrelo, una alternativa distinta para quienes quieran detenerse especialmente en el universo de los espumantes. Sus propuestas permiten conocer cómo se elaboran estos vinos y combinarlos con experiencias gastronómicas.

La proximidad con la capital hace que Luján de Cuyo pueda recorrerse en una jornada, aunque llenar el itinerario de paradas no necesariamente mejora la experiencia. Dos o tres bodegas bien elegidas permiten recorrer instalaciones, degustar con tranquilidad y, eventualmente, reservar un almuerzo.

2- Maipú y el costado histórico del vino mendocino

Maipú ofrece otra escala. Es una zona de fuerte tradición vitivinícola, próxima a la Ciudad de Mendoza y particularmente apropiada para quienes quieren moverse entre establecimientos sin dedicar demasiado tiempo a la ruta.

Trapiche es uno de sus nombres conocidos, mientras que La Rural suma a la experiencia un museo dedicado a la historia del vino. Bodega López y otros establecimientos familiares completan un circuito en el que conviven distintas generaciones de productores.

Una peculiaridad de Maipú es que algunos recorridos pueden hacerse en bicicleta. La propuesta resulta atractiva por las distancias relativamente cortas entre ciertos puntos y permite combinar bodegas con olivares y establecimientos gastronómicos.

Hay, de todos modos, una regla que conviene mantener incluso sobre dos ruedas: las degustaciones contienen alcohol y requieren moderación. Si la jornada incluye varias catas, un traslado organizado simplifica bastante el paseo.

3- Valle de Uco entre montaña y vinos de altura

El Valle de Uco obliga a mirar el reloj de otra manera. Está más alejado de Mendoza capital y suele justificar una jornada completa.

Tunuyán, Tupungato y San Carlos forman parte de una región donde los viñedos ascienden en altura y la Cordillera se vuelve una presencia constante. Allí se concentran algunas de las bodegas más fotografiadas de Mendoza.

Zuccardi Valle de Uco, situada en Paraje Altamira, es una de ellas. La arquitectura del establecimiento utiliza piedras de la zona y busca mantener un diálogo directo con la montaña. Su propuesta combina visitas, degustaciones y gastronomía.

En Gualtallary aparecen alternativas como Andeluna y Domaine Bousquet. La primera ha desarrollado experiencias donde los visitantes pueden jugar a elaborar un vino propio a partir de diferentes varietales. Domaine Bousquet, en cambio, pone buena parte del énfasis en la producción orgánica.

Otro nombre del corredor es Salentein, una opción habitual dentro de los recorridos por el Valle de Uco.

Cómo organizar una ruta de tres días

Ruta del vino en Mendoza gentileza

No existe un itinerario universal, pero distribuir las regiones evita pasar buena parte del viaje cruzando Mendoza de una punta a otra.

Día 1 en Maipú: Una jornada para conocer el perfil más tradicional, visitar dos bodegas y sumar, si el clima acompaña, algún tramo en bicicleta.

Una jornada para conocer el perfil más tradicional, visitar dos bodegas y sumar, si el clima acompaña, algún tramo en bicicleta. Día 2 en Luján de Cuyo: El recorrido puede concentrarse en dos establecimientos y reservar tiempo para un almuerzo en bodega. Por cercanía con la capital, es una jornada relativamente sencilla de organizar.

El recorrido puede concentrarse en dos establecimientos y reservar tiempo para un almuerzo en bodega. Por cercanía con la capital, es una jornada relativamente sencilla de organizar. Día 3 en Valle de Uco: Conviene salir temprano y dedicarle el día entero. Las distancias son mayores, y uno de los grandes atractivos de la región es precisamente detenerse a comer o degustar sin mirar permanentemente el horario de regreso.

Quienes tengan cuatro o cinco días pueden ampliar el recorrido o sumar San Rafael, a unos 240 kilómetros al sur de la capital mendocina. Allí, las bodegas conviven con propuestas de naturaleza como el Cañón del Atuel, el río Diamante y Los Reyunos.

¿Cómo llegar a Mendoza desde Buenos Aires?

El micro es una alternativa práctica para quienes prefieren viajar por tierra y llegar directamente a la Terminal de Mendoza, sin necesidad de hacer combinaciones. Desde Buenos Aires hay servicios diarios y distintas opciones de horarios, incluidos varios servicios nocturnos que permiten aprovechar las horas de viaje para descansar.

Entre las empresas que ofrecen este recorrido se encuentra Andesmar, con servicios que conectan Buenos Aires y Mendoza y que, según el horario y el tipo de servicio, pueden demandar alrededor de 17 horas de viaje. Para organizar el presupuesto, los pasajes pueden encontrarse alrededor de los $75.000 en categoría semicama y llegar a unos $110.000 en alternativas cama. Los valores son orientativos y pueden variar según la fecha, el servicio elegido y la disponibilidad.

Antes de definir la salida, podés comparar precios, horarios y tipos de servicio en Central de Pasajes, plataforma de venta online de pasajes en micro, y elegir la opción que mejor se adapte a tu viaje.

Preguntas frecuentes sobre la Ruta del vino en Mendoza

¿Cuántas bodegas conviene visitar por día?

Dos o tres. Una visita puede incluir recorrido, explicación, degustación y almuerzo, por lo que acumular demasiadas paradas termina reduciendo el tiempo disponible en cada una.

¿Hay que reservar antes de ir?

Sí, especialmente en bodegas con restaurantes o experiencias de cupos limitados. Durante la vendimia y los fines de semana largos, reservar con anticipación cobra todavía más sentido.

¿Se puede hacer la Ruta del vino sin auto?

Sí. Existen excursiones con traslado, vehículos privados y circuitos turísticos organizados. En determinados sectores de Maipú también hay recorridos en bicicleta.

¿Conviene alojarse en Mendoza capital o cerca de las bodegas?

Depende del itinerario. La capital funciona bien como base para recorrer Maipú y Luján de Cuyo y tiene una oferta amplia de restaurantes y servicios. Para dedicar varios días al Valle de Uco, dormir en la propia región reduce traslados y permite aprovechar mejor las jornadas.

Un viaje que empieza antes de llegar a Mendoza

Recorrer la Ruta del vino implica bastante más que elegir una lista de bodegas. La época del año, las distancias entre regiones y el tiempo que se quiere dedicar a cada visita terminan definiendo una experiencia muy distinta. Durante la cosecha, además, Mendoza muestra una faceta especialmente atractiva, con viñedos en actividad y una cultura del vino que desborda las salas de degustación.

Por eso, parte del viaje también se juega en la planificación previa. Resolver con tiempo el traslado permite concentrarse después en las bodegas, los paisajes y la gastronomía. Para quienes eligen viajar por tierra, el Instagram de Central de Pasajes, empresa líder en venta online de pasajes en micro, puede servir para consultar novedades y promociones antes de emprender el recorrido hacia Mendoza.