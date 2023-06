En el teléfono celular muchas veces se instalan aplicaciones que pueden parecer inofensivas, pero que para la ciberseguridad no lo son. Recomendaciones

En el teléfono celular muchas veces se instalan aplicaciones que pueden parecer inofensivas pero que para la ciberseguridad no lo son. Es el caso de las recomendaciones que desde el mundo de la ciberseguridad han lanzado respecto a una app que al parecer podría afectar de manera sumamente negativa la privacidad de quienes la utilizan. Cuál es y por qué se debería eliminar de manera inmediata del aparato antes de que corran riesgos los datos personales.

El asistente de Google es sin dudas una aplicación de muchísima utilidad en el smartphone pero el problema es que el micrófono que la misma utiliza para ejecutar los comandos de voz cuando está en uso queda encendido aunque no se esté utilizando su función y por ello esto puede ser un problema de ciberseguridad ya que la misma puede quedar abierta grabando e irrespetando la propia privacidad.

En este caso, para evitar estos problemas de ciberseguridad que ponen los datos en riesgo será necesario tomar algunas decisiones como por ejemplo eliminar de manera permanente la aplicación móvil del teléfono o bloquear la función de micrófono de la misma de manera manual cuando la aplicación no está utilizándose ya que es este momento en el que pone en peligro la privacidad.

El asistente de Google al igual que muchas otras funcionalidades de este tipo de aplicación móvil puede aportar muchos beneficios y soluciones pero si estas ponen en juego la ciberseguridad de los datos por afectar la privacidad del télefono móvil quizá lo mejor es resignar estas comodidades y eliminar este tipo de funcionalidades que pueden afectar más de lo que en realidad benefician.

Embed

En caso de que se usen las funciones de esta aplicación y no se quiera desinstalar del celular, por motivos de ciberseguridad lo ideal sería que se elimine el uso del micrófono de la misma mientras no esté en uso ya que cuando este permanezca apagado no se podrá en riesgo ninguno de los datos vinculados al dispositivo.

•LEER MÁS: Proponen la creación de un protocolo para la recepción de denuncias de ciberdelitos