Uno Santa Fe | Información General | vacaciones

Amalia Granata y un incómodo momento en Punta del Este: dos tarjetas rechazadas

La diputada santafesina Amalia Granata quedó envuelta en una situación incómoda durante sus vacaciones en Punta del Este, cuando intentó pagar una compra en un supermercado y dos tarjetas de crédito fueron rechazadas, una escena que fue registrada por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

26 de enero 2026 · 18:03hs
Vacaciones

Vacaciones, supermercado y redes: el incómodo episodio de Amalia Granata en Punta del Este

Para muchos argentinos, Punta del Este representa una postal de descanso, anonimato y desconexión. Esa fue la idea que buscó Granata al tomarse unos días lejos de la actividad política. Sin embargo, una situación cotidiana terminó convirtiéndose en comentario público tras ser captada por un seguidor y difundida en plataformas digitales.

El episodio ocurrió en una sucursal de Tienda Inglesa, uno de los supermercados más tradicionales de Uruguay. Allí, la legisladora provincial se encontraba junto a su esposo, el empresario Leo Squarzon, aguardando en la fila de cajas. Según relataron testigos, al momento de pagar, dos tarjetas de crédito fueron rechazadas de manera consecutiva, lo que generó un momento de tensión y demoras en la fila.

granata

Mientras la situación se desarrollaba, Squarzon permaneció a pocos metros, con el changuito de compras a su lado, observando la escena con gesto serio y sin intervenir. Finalmente, el inconveniente se resolvió cuando una tercera tarjeta permitió completar la operación, tras lo cual la pareja se retiró del lugar.

Pasó dos tarjetas rebotadas y recién a la tercera pasó, el marido mirando desde atrás…”, fue uno de los mensajes que acompañó la imagen y que terminó de impulsar la viralización del episodio.

Granata se encuentra veraneando en Punta del Este desde fines de diciembre junto a su esposo y su hijo Roque, según se pudo observar en publicaciones previas.

La difusión en redes y la “no noticia”

La imagen fue compartida por Pochi, administradora de la cuenta Gossipeame, dentro de su sección denominada “la no noticia”, un espacio donde suelen difundirse escenas cotidianas de figuras públicas enviadas por seguidores, sin edición ni análisis adicional.

En este caso, el posteo se limitó a reproducir la fotografía y el relato tal como llegó: “Amalia Granata junto a su marido en Tienda Inglesa de Punta del Este”, acompañado por la descripción del inconveniente con las tarjetas. No hubo comentarios ni interpretaciones por parte de la periodista.

Una escena cotidiana que generó repercusión

La foto mostraba a la diputada de espaldas, vestida con una camisa verde y shorts blancos, frente a la caja del supermercado. Detrás, su esposo sostenía el changuito de compras, con una mano apoyada en la cintura y actitud de espera. Una fila detenida y una situación común, que podría ocurrirle a cualquier cliente.

Justamente esa cotidianeidad fue lo que potenció el impacto en redes: una escena mínima, fuera del ámbito político, protagonizada por una figura pública acostumbrada a la exposición mediática.

Como suele suceder con este tipo de episodios, las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos usuarios relativizaron lo ocurrido y señalaron que los rechazos de tarjetas en el exterior son frecuentes. Otros aprovecharon para opinar y especular, amplificando el episodio más allá de su verdadera dimensión.

vacaciones supermercado Amalia Granata
Noticias relacionadas
Scott Bessent elogió a Javier Milei

Scott Bessent elogió a Javier Milei: "Pasa de ser un gran pensador a un político de gran nivel"

para los fanaticos de dragon ball super, la patrulla galactica fue anunciada oficialmente

Para los fanáticos de Dragon Ball Súper, la Patrulla Galáctica fue anunciada oficialmente

Argentina desarrolló un buen papel en el concurso internacional del helado artesanal en Italia

Argentina también potencia en helado artesanal: logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

Autos eléctricos e híbridos chinos: la Cámara del Comercio Automotor advierte un cambio de paradigma

Autos eléctricos e híbridos chinos: la Cámara del Comercio Automotor advierte un cambio de paradigma

Lo último

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Último Momento
Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Ovación
Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Estalla el caso Neris en Colón: Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA

Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"