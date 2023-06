paternidad licenica dia del padre (3).jpg

Para abordar los puntos antes mencionados, desde este espacio se les brindan herramientas a los papás, como reuniones de grupos, talleres y consultas individuales para que puedan generar un "nuevo modelo de paternidad", además de lograr una mayor sintonía con su entorno.

Respecto a la lucha que llevan adelante, contó: "Paternar es una campaña ciudadana que nació en 2021 en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil y también con el apoyo de varios sindicatos. Lo que es busca es democratizar los cuidados, es decir, empezar a ver cuáles son los obstáculos para que los varones no nos hagamos cargo de las tareas del hogar, que empecemos responsables de los mismos. Y uno de esos obstáculos es la casi nula licencia por paternidad que tenemos hoy en día a nivel nacional".

Sobre esta ampliación de la licencia, expuso: "Hay un montón de proyectos que se vienen tratando en el Congreso Nacional hace muchísimos años y siempre se los cajonea, quedan perdidos en agenda política porque no hay una fuerza de puje". Ahí es donde aparecer la figura de Paternando, que lucha por visibilizar esta cuestión, además de repensar el rol de los hombres. "Hace falta que los varones nos empecemos a expresar, a comenzar a pedir por estas licencias para estar en el cuidado", agregó.

paternidad licenica dia del padre (2).jpg Matías Criado.

"Los diferentes países de Latinoamérica fueron ampliando las licencias y Argentina viene muy atrasada. Hoy en día contamos con 48 horas, solo para los trabajadores en relación de dependencia. Algunos convenios colectivos y municipios la fueron ampliando, como a 15 días, 30, 90, incluso hay experiencias en empresas de este país que dieron seis meses de licencia por paternidad y son muy buenas porque van marcando que no es solo una cuestión de cuidado del recién nacido, sino también de responsabilidad", destacó.

Recordó el 2021 cuando se hizo en censo también se hizo una encuesta del uso del tiempo, la cual "marcaba que las mujeres en promedio destinaban seis horas al cuidado por día, en cambio los hombres entre dos o tres horas diarias". Y añadió: "Entonces, ubicar a los varones en un espacio de cuidado trae esta equidad de género necesaria, no solo dentro del hogar sino también fuera, en los espacios de trabajo. Muchas mujeres son las que piden el franco en su empleo para ir al primer día de escuela de su hijo, el acto de jardín o llevarlo al médico. Empiezan a hacerse cargo de todo el cuidado y su carga mental, mientras que los varones generalmente dicen «estoy ocupado, andá vos». Cambiar esa lógica trae esa equidad de género necesaria".

Criado, también resaltó otros puntos a tener en cuenta si se amplía la licencia: "Genera algunos puestos de trabajo cuando ese varón está de licencia, como está es cubierta por Anses no es un gasto para la empresa. Sino que, al contrario, la compañía puede disponer de ese tiempo para tal vez contratar a alguien y no tener un empleado que tal vez está cansado y no pudiendo ser efectivo en su trabajo".

En este replanteo de las paternidades, hizo hincapié en cómo repercutió la lucha de las mujeres: "Su movimiento trajo que ellas quieran salir del hogar y puedan tener la libertad de elegir si quieren o no trabajar, cómo también si desean desarrollarse profesionalmente o no. Falta justamente que tal vez los hombres arranquemos a tomar un rol protagónico en los espacios privados, hogares y de cuidados.

paternidad licenica dia del padre (1).jpg

El paradigma de la paternidad estaba signado por un mandato del proveedor, por ser aquel que pagaba y tenía el plato de comida en la mesa. «Estoy presente porque pongo el dinero para que mi familia tenga todo lo que tiene». En cambio, hoy estamos hablando de estar presentes físicamente y con la carga mental que implica".

Todos estos temas que buscan poner sobre la mesa desde Paternando se pueden profundizar aún más en su libro "Nace un papá": "Está especialmente dedicado a aquellos que están en periodo de embarazo o los primeros meses de vida de un bebé. Viene no solo con herramientas concretas y prácticas de cómo pueden empezar a ubicarse de una manera responsable, sino también que plantea estas ideas de un nuevo paradigma de la paternidad". Este se puede conseguir en todas las grandes librerías del país y de forma online.

