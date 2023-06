Qkarda, el joven santafesino que revoluciona las redes convirtiendo todas las canciones en cumbia

cumbia santafesino joven.jpg

A su vez, fue tocando y estudiando música. "Siempre iba como por un costado escuchando mucha cumbia y cuarteto, pero no era lo que tocaba. En un momento, en pandemia me di cuenta que venía escuchando mucha cumbia santafesina, era casi todo lo que escuchaba, y empecé a unir eso con mi parte de guitarrista. Ahí fue cuando se armó lo que hago hoy que es tocar este ritmo con guitarra, a sacar los temas, estudiar y llevarlo a la práctica", dio a conocer sobre sus inicios en esta nueva faceta.

•LEER MÁS: La historia de los santafesinos que crearon el primer fernet 100% nacional

Como muchos artistas y músicos, el joven aprovechó la cuarentena para introducirse más en los clásicos santafesinos y mostrar su talento para la música en redes sociales (@qkarda). "La pandemia, para los que los pudimos aprovechar un poco, estuvo muy buena porque dio un montón de tiempo para estar en la casa haciendo videos y pensando nuevas ideas. Aprendí a editar en ese tiempo, antes no lo hacía y ahora es una de mis fuentes de trabajo", reveló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de padelmilocura (@qkarda)

Sobre cómo escoge las canciones que decide reversionar, señaló: "La selección en realidad es más lo que pinta, si hay un tema que me viene gustando mucho normalmente lo hago. Y ahora que también se empezó a mover mucho en Instagram y en TikTok escuchó un poco a la gente, preguntó".

Qkarda también se encarga de dar a conocer a la gente cómo es su proceso creativo, qué instrumentos utiliza para convertir una canción en cumbia. Y puntualizó: "Aprendí a hacer las versiones por Youtube, gracias a Laucha Larsen que me ayudó un montón con los tutoriales que tiene. Me gusta dejar eso, y si es músico que vea que lo hago así, dejar una ideíta. Pero me lleva tiempo, no te podría decir cuánto, depende, el de Mario Bros, el último que saqué me llevo bastante porque era bastante complicado todo lo que hice en la guitarra, como que le tuve que buscar la vuelta para que suene. En general, entre que lo ideó, armó el guión, grabó, hago la base y edito, me lleva una semana en total. Y eso lo tengo que ir intercalando con mi laburo, por eso me lleva un poco más de tiempo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de padelmilocura (@qkarda)

"Trabajo en las redes de las fiestas de cumbia y ahí me empezó a pasar que mucho de los artistas que van, que encima los tengo ahí arriba, como Ariel de Pibes Chorros me dijo como que era muy bueno lo que hacía, hay varios que me tiran buena onda y es increíble. Y en las redes sociales El Símbolo, de la canción "Levantando las manos", me dijo «hace una nuestra por favor» y algunos más me escribieron por privado", dio a conocer.

Entre sus referentes e ídolos de la música se encuentran Los del Bohío, Los del Fuego y Grupo Cali, además de otros artistas que se escapan de su ritmo favorito. "Me gusta mucho el folclore, por ese lado más que nada el Cuchi, Carnota, Pepe Luna. Y de adolescente mi gran ídolo era el flaco Spinetta", detalló.

"Hace un par de años que escucho mucha cumbia. Encontré en este ritmo algo que nunca había encontrado, nunca fui de escuchar mucha música y me pasó que cuando empecé a escucharla la ponía cuando me despertaba, me daban ganas de hacer cosas, tomando unos mates, como que se transformaba en un mejor momento. Ahora estoy todo el día escuchando cumbia santafesina, colombiana, mexicana, de todos lados", manifestó Qkarda.

El joven se muestra abierto a todas las invitaciones que le lleguen de músicos: "Planeo salir a tocar estos temas en vivo, con un formato que ya estoy trabajando como para que no se pierda todo lo del video en el que hablo y los mames. Poder unir eso tocando la guitarra en vivo, lo estoy armando".

Algunos covers que hizo ya están disponibles en Spotify, además de que hay varios DJs que se los piden para pasarlos en las fiestas.

•LEER MÁS: Inteligencia artificial, a nivel mundial, por un santafesino