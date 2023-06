Aníbal Fernández aseguró que el Gobierno nacional "ve con preocupación" la situación en Jujuy

"Estamos mirando con mucho detenimiento y mucha preocupación la situación en la provincia de Jujuy. Es desagradable, no es algo positivo y es una consecuencia de una decisión política desacertada", sostuvo hoy Fernández en declaraciones formuladas a la prensa al llegar a la sede del ministerio.

Allí, el funcionario agregó que en Jujuy, "el pueblo está en contra" de la reforma de la Carta Magna provincial y recordó que la Constitución Nacional "habla de la posibilidad de peticionar ante las autoridades", en referencia al artículo 67 del texto modificado en la reforma provincial, que plantea límites a la protesta social.

En relación al envío de fuerzas nacionales a la provincia, el funcionario explicó que no tiene "una orden de un magistrado o de un fiscal" para disponerlo y añadió que no envía fuerzas especiales "porque no corresponde".

"En Jujuy y Salta tienen un sistema acusatorio, no como el resto de las jurisdicciones. Así que, en todo caso, tendrían que haber mandado un oficio autorizando" la presencia de fuerzas federales, aseguró el ministro.

Fernández dijo que "lo que dice (el gobernador Gerardo) Morales es mentira" cuando afirma que el Gobierno nacional tiene responsabilidad en incentivar las protestas e invitó al mandatario provincial a que "haga la denuncia y presente las pruebas de los que dice".

"Si yo tengo una prueba la presento de inmediato, no que paso un dato a ver que pasa, y amenazo para hacerlo luego", sintetizó.

"Ustedes convocaron a la constituyente, modificaron la constitución y hay quejas. Así que den las explicaciones a su pueblo, que tengo que estar metido yo. Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa, sin el armado de un consejo y las particularidades que establece la ley", apuntó el Ministro en un mensaje a las autoridades jujeñas.

Además, Fernández recordó que en medio del conflicto que vive la provincia, las fuerzas de seguridad jujeñas "le pegaron a todo el mundo; lastimaron gente en los ojos y hay un muchacho luchando por su vida porque le dispararon un cartucho de gas lacrimógeno".

"¿A quién se le ocurre que el Gobierno nacional va a estar incitando algo en ese lugar? La verdad es que a nadie se le debería ocurrir sancionar una constitución amañada a escondidas del pueblo", subrayó Fernández.

Ayer unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos era el saldo hasta la medianoche de una violenta represión policial que se extendió ayer en Jujuy por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada en la Legislatura local.

