Fue denunciado por presunta contaminación de distintos lotes del producto con bacterias. Anmat ordenó detener su comercialización

Anmat prohibió un gel para prácticas médicas en todo el país al detectar contaminación bacteriana

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto Gel Neutro, marca Sanicol, elaborado por la firma Alcofrac S. A. , tras detectarse contaminación microbiológica y graves irregularidades en su planta.

A través de la Disposición 7368/2026 , la Anmat oficializó la veda total sobre todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos del gel. La investigación comenzó a raíz de notificaciones emitidas por hospitales de la Ciudad de Buenos Aires (como el Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna" y el Hospital Muñiz) tras detectar la presencia de bacterias compatibles con el complejo Burkholderia cepacia en distintas partidas utilizadas como medio de contacto en ecografías.

Principales irregularidades constatadas en el gel

Desvío en el uso autorizado: el producto se encontraba registrado exclusivamente como un cosmético humectante y lubricante para pieles sanas, pero se comercializaba bajo la leyenda de ser apto para ultrasonido y prácticas médicas sin contar con dicha habilitación.

Contaminación microbiológica: los análisis confirmaron que múltiples lotes superaban los límites permitidos de microorganismos aerobios mesófilos y arrojaron resultados positivos para Burkholderia contaminans.

Incumplimientos operativos: una inspección en la planta de la localidad bonaerense de 9 de Abril reveló ausencia de registros de controles microbiológicos sistemáticos, falta de documentación respaldatoria y deficiencias críticas en el circuito de agua desmineralizada.

Ante estas irregularidades, se dispuso la inhibición preventiva de las actividades de elaboración, envasado y acondicionamiento de productos cosméticos en la planta, hasta que se adecue a la normativa vigente. Además, se instruyó un sumario sanitario a Alcofrac S. A. y a quien ejerza su dirección técnica.

Frente a este escenario, el organismo dispuso la inhibición preventiva de la planta de elaboración y ordenó un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica. Se recomienda a los centros de salud, hospitales y profesionales apartar de circulación de inmediato cualquier unidad remanente.