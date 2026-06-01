La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) informó que en junio las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado por el Indec.
Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo
Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares recibirán en junio un aumento del 2,58%. Además, los jubilados con haberes mínimos cobrarán un bono de $70.000 y el medio aguinaldo. Conocé las fechas de pago según la terminación del DNI.
Además del aumento, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas percibirán un bono extraordinario de $70.000 y el correspondiente medio aguinaldo, lo que elevará el ingreso total mensual a $674.976,99.
De esta manera, el haber mínimo quedará conformado por $403.317,99 de jubilación, más $70.000 de bono y $201.659 de aguinaldo. En tanto, quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un complemento proporcional hasta alcanzar el monto equivalente al haber mínimo más el bono.
Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en junio
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $553.981,59, integrada por un haber de $322.654,39, el bono de $70.000 y un aguinaldo de $161.327.
Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $493.483,89, incluyendo $282.322,59 de haber, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.
Aumento para la AUH y asignaciones familiares
Ansés también confirmó nuevos montos para las prestaciones familiares:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932
AUH por Hijo con Discapacidad: $471.915
Asignación Familiar por Hijo: $72.474 para el primer rango de ingresos.
Calendario de pagos de Ansés para junio
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio