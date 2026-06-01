Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares recibirán en junio un aumento del 2,58%. Además, los jubilados con haberes mínimos cobrarán un bono de $70.000 y el medio aguinaldo. Conocé las fechas de pago según la terminación del DNI.

1 de junio 2026 · 09:53hs
cronograma de pagos ansés

gentileza

cronograma de pagos ansés

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) informó que en junio las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado por el Indec.

Además del aumento, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas percibirán un bono extraordinario de $70.000 y el correspondiente medio aguinaldo, lo que elevará el ingreso total mensual a $674.976,99.

De esta manera, el haber mínimo quedará conformado por $403.317,99 de jubilación, más $70.000 de bono y $201.659 de aguinaldo. En tanto, quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un complemento proporcional hasta alcanzar el monto equivalente al haber mínimo más el bono.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en junio

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $553.981,59, integrada por un haber de $322.654,39, el bono de $70.000 y un aguinaldo de $161.327.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $493.483,89, incluyendo $282.322,59 de haber, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Aumento para la AUH y asignaciones familiares

Ansés también confirmó nuevos montos para las prestaciones familiares:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932

AUH por Hijo con Discapacidad: $471.915

Asignación Familiar por Hijo: $72.474 para el primer rango de ingresos.

Calendario de pagos de Ansés para junio

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Ansés pagos junio
Noticias relacionadas
Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Aguinaldo: su percepción en tiempo y forma es una exigencia legal que protege los derechos de los trabajadores formales.

El aguinaldo ya no alcanza para ahorrar: cuatro de cada diez argentinos lo usará para cubrir deudas y gastos corrientes

inflacion de mayo: consultoras preven una nueva desaceleracion y estiman un ipc de hasta 2,5%

Inflación de mayo: consultoras prevén una nueva desaceleración y estiman un IPC de hasta 2,5%

Se cumple una semana de la desaparición en Córdoba de la adolescente Agostina Vega

Una semana de la desaparición de Agostina Vega: de la denuncia del ministro a los allanamientos de este sábado

Lo último

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Último Momento
Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Ovación
El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

Policiales
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!