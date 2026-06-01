Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares recibirán en junio un aumento del 2,58%. Además, los jubilados con haberes mínimos cobrarán un bono de $70.000 y el medio aguinaldo. Conocé las fechas de pago según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Ansés ) informó que en junio las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 2,58% , en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado por el Indec.

Además del aumento, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas percibirán un bono extraordinario de $70.000 y el correspondiente medio aguinaldo , lo que elevará el ingreso total mensual a $674.976,99 .

De esta manera, el haber mínimo quedará conformado por $403.317,99 de jubilación, más $70.000 de bono y $201.659 de aguinaldo. En tanto, quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un complemento proporcional hasta alcanzar el monto equivalente al haber mínimo más el bono.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en junio

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $553.981,59, integrada por un haber de $322.654,39, el bono de $70.000 y un aguinaldo de $161.327.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $493.483,89, incluyendo $282.322,59 de haber, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Aumento para la AUH y asignaciones familiares

Ansés también confirmó nuevos montos para las prestaciones familiares:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932

AUH por Hijo con Discapacidad: $471.915

Asignación Familiar por Hijo: $72.474 para el primer rango de ingresos.

Calendario de pagos de Ansés para junio

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Prestación por Desempleo